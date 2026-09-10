21χρονος καθάρισε εντελώς μόνος του ολόκληρο ποταμό που ήταν γεμάτος σκουπίδια (βίντεο)

Στην πολιτεία Μάντια Πραντές της κεντρικής Ινδίας, ο Σουρέντρα Σινγκ Τσόντχαρι, γνωστός στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ως «Bittu Tabahi», αποφάσισε να αναλάβει δράση για τον ποταμό Άτζναρ.

Ο ποταμός, που περνούσε δίπλα από έναν ναό που επισκεπτόταν συχνά ο νεαρός φοιτητής, είχε μετατραπεί σε μια απέραντη χωματερή γεμάτη πλαστικά, μπουκάλια και σκουπίδια. Αρχικά, ο Τσόντχαρι έλεγε ψέματα στους γονείς του ότι έβγαινε για κρίκετ, ενώ στην πραγματικότητα πήγαινε στο ποτάμι για να μαζέψει απορρίμματα με τα ίδια του τα χέρια.

Χωρίς εξοπλισμό, με δικά του χρήματα και μολύνσεις από τον ποταμό

Η προσπάθειά του συνεχίστηκε για μήνες κάτω από δύσκολες καιρικές συνθήκες, χωρίς να διαθέτει ειδικό εξοπλισμό ασφαλείας ή να γνωρίζει κολύμπι. Η συνεχής επαφή με τα μολυσμένα νερά του προκάλεσε δερματικές μολύνσεις, ενώ δαπάνησε περίπου 30.000 ρουπίες (230 ευρώ) από δικά του χρήματα και δωρεές φίλων για εξοπλισμό και κάδους.

Παρά τις κατηγορίες ορισμένων ότι ενεργούσε για την προβολή στα social media ή ότι χρησιμοποίησε τεχνητή νοημοσύνη στις φωτογραφίες «πριν και μετά», ο ίδιος απέδειξε τη σκληρή δουλειά του, μετατρέποντας μάλιστα μέρος των οργανικών προσφορών που βρίσκονταν στο νερό σε κομπόστ.

Η διεθνής αναγνώριση

Η δράση του 21χρονου προκάλεσε το ενδιαφέρον προσωπικοτήτων όπως ο Ινδός επιχειρηματίας Ανάντ Μαχίντρα, ο πρώην αθλητής του κρίκετ Κέβιν Πίτερσεν, αλλά και ο ιδρυτής της οργάνωσης The Ocean Cleanup, Μπόγιαν Σλατ, ο οποίος του πρότεινε δημόσια συνεργασία.

Παράλληλα, ο επικεφαλής της πολιτείας Μάντια Πραντές, Μόχαν Γιαντάβ, τον συνάντησε για να τον συγχαρεί. Η κινητοποίηση αυτή ώθησε τελικά τις δημοτικές αρχές της πόλης Μπιαόρα να διαθέσουν μηχανήματα για την απομάκρυνση των ογκωδών απορριμμάτων και να συνδράμουν στην προσπάθεια.

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