Πορτογαλία: «Σαρωτική» η Μπενφίκα, γκολ ο Παυλίδης (βίντεο)

Ο Βαγγέλης Παυλίδης εξακολουθεί να σκοράρει «κατά βούληση» και ήταν αυτός που «έλυσε τον Γόρδιο Δεσμό», στην εκτός έδρας εξ΄αναβολής αναμέτρηση της Μπενφίκα με την Μορεϊρένσε, για την 3η αγωνιστική του πορτογαλικού πρωταθλήματος.
Ο Ελληνας διεθνής επιθετικός «άνοιξε το σκορ» στο τρίτο λεπτό των καθυστερήσεων του πρώτου μέρους, για ν΄ακολουθήσουν τα τέρματα των Σέλντερουπ (55`), Πρεστιάνι (59`) και Αουρσνες (74`), ο οποίος διαμόρφωσε το τελικό 4-0 για τους «αετούς της Λσσαβώνας». Με το γκολ αυτό έφτασε τα 12 σε 10 ματς. Η Μπενφίκα ανέβηκε στη 2η θέση της βαθμολογίας.
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (Σε 5 αγώνες)
Πόρτο 15
Σπόρτινγκ Λισ. 13
Μπενφίκα 13
Σάντα Κλάρα 11
Αρούκα 10
Ζιλ Βισέντε 7 -4αγ.
Μπράγκα 7 -3αγ.
Μαρίτιμο 7
Εστρέλα Αμαδόρα 6 -4αγ.
Ακαντέμικο 5
Γκιμαράες 4
Νασιονάλ 4
Μορεϊρένσε 4
Φαμαλικάο 3
Ρίο Αβε 3
Εστορίλ 2
Αλβέρκα 2
Κάσα Πία 1
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