Πορτογαλία: «Σαρωτική» η Μπενφίκα, γκολ ο Παυλίδης (βίντεο)

Ο Βαγγέλης Παυλίδης εξακολουθεί να σκοράρει «κατά βούληση» και ήταν αυτός που «έλυσε τον Γόρδιο Δεσμό», στην εκτός έδρας εξ΄αναβολής αναμέτρηση της Μπενφίκα με την Μορεϊρένσε, για την 3η αγωνιστική του πορτογαλικού πρωταθλήματος.

Ο Ελληνας διεθνής επιθετικός «άνοιξε το σκορ» στο τρίτο λεπτό των καθυστερήσεων του πρώτου μέρους, για ν΄ακολουθήσουν τα τέρματα των Σέλντερουπ (55`), Πρεστιάνι (59`) και Αουρσνες (74`), ο οποίος διαμόρφωσε το τελικό 4-0 για τους «αετούς της Λσσαβώνας». Με το γκολ αυτό έφτασε τα 12 σε 10 ματς. Η Μπενφίκα ανέβηκε στη 2η θέση της βαθμολογίας.

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (Σε 5 αγώνες)

Πόρτο 15



Σπόρτινγκ Λισ. 13



Μπενφίκα 13



Σάντα Κλάρα 11



Αρούκα 10



Ζιλ Βισέντε 7 -4αγ.



Μπράγκα 7 -3αγ.



Μαρίτιμο 7



Εστρέλα Αμαδόρα 6 -4αγ.



Ακαντέμικο 5



Γκιμαράες 4



Νασιονάλ 4



Μορεϊρένσε 4



Φαμαλικάο 3



Ρίο Αβε 3



Εστορίλ 2



Αλβέρκα 2



Κάσα Πία 1

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