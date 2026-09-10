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ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Πορτογαλία: «Σαρωτική» η Μπενφίκα, γκολ ο Παυλίδης (βίντεο)

ΠΑΥΛΙΔΗΣ
clock 13:03 | 10/09/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Ο Βαγγέλης Παυλίδης εξακολουθεί να σκοράρει «κατά βούληση» και ήταν αυτός που «έλυσε τον Γόρδιο Δεσμό», στην εκτός έδρας εξ΄αναβολής αναμέτρηση της Μπενφίκα με την Μορεϊρένσε, για την 3η αγωνιστική του πορτογαλικού πρωταθλήματος.

    Ο Ελληνας διεθνής επιθετικός «άνοιξε το σκορ» στο τρίτο λεπτό των καθυστερήσεων του πρώτου μέρους, για ν΄ακολουθήσουν τα τέρματα των Σέλντερουπ (55`), Πρεστιάνι (59`) και Αουρσνες (74`), ο οποίος διαμόρφωσε το τελικό 4-0 για τους «αετούς της Λσσαβώνας». Με το γκολ αυτό έφτασε τα 12 σε 10 ματς. Η Μπενφίκα ανέβηκε στη 2η θέση της βαθμολογίας.

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (Σε 5 αγώνες)

Πόρτο             15

Σπόρτινγκ Λισ.    13

Μπενφίκα            13

Σάντα Κλάρα       11  

Αρούκα            10

Ζιλ Βισέντε        7 -4αγ.

Μπράγκα            7 -3αγ.

Μαρίτιμο           7

Εστρέλα Αμαδόρα    6 -4αγ.

Ακαντέμικο         5 

Γκιμαράες          4

Νασιονάλ           4

Μορεϊρένσε         4 

Φαμαλικάο          3

Ρίο Αβε            3

Εστορίλ            2

Αλβέρκα            2

Κάσα Πία           1 

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