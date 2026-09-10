Μια ολόκληρη πόλη σε ένα κτίριο: Το συγκρότημα των 5.000 διαμερισμάτων με 20.000 κατοίκους! (βίντεο)

Το Regent International στην Qianjiang της Κίνας είναι ένα εντυπωσιακό συγκρότημα που μοιάζει να έχει βγει από ταινία επιστημονικής φαντασίας, το οποίο αρχικά σχεδιάστηκε ως ένα πολυτελές ξενοδοχείο πέντε αστέρων, όμως στην συνέχεια μετατράπηκε σε ένα τεράστιο οικιστικό συγκρότημα.

Σήμερα φιλοξενεί περίπου 20.000 κατοίκους, αριθμός που θυμίζει περισσότερο πληθυσμό μικρής πόλης παρά ένα μεμονωμένο κτίριο. Το συγκρότημα διαθέτει περίπου 5.000 διαμερίσματα και σχεδιάστηκε από την Alicia Loo.

Μια ολόκληρη πόλη κάτω από την ίδια στέγη

Το Regent International έχει σχεδιαστεί έτσι ώστε οι κάτοικοι να μπορούν να καλύπτουν μεγάλο μέρος των καθημερινών αναγκών τους χωρίς να χρειάζεται να φύγουν από το κτίριο. Το κτίριο συχνά περιγράφεται ως ένας κόσμος σε μικρογραφία με το πιο εντυπωσιακό να είναι ότι στο εσωτερικό του υπάρχουν σούπερ μάρκετ, σχολεία, εγκαταστάσεις υγείας, γυμναστήρια, καταστήματα και εστιατόρια. Το κτίριο συνδυάζει μοντέρνα και brutalist αρχιτεκτονικά στοιχεία, ενώ από ψηλά το σχήμα του θυμίζει το γράμμα «S».

Υπάρχουν επίσης κοινόχρηστοι χώροι για τους κατοίκους, ενώ οι κατοικίες διατίθενται σε διαφορετικά μεγέθη και επίπεδα πολυτέλειας. Το συγκρότημα χρησιμοποιεί παράλληλα ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, μεταξύ άλλων μέσω φωτοβολταϊκών, ενώ διαθέτει σύστημα συλλογής και ανακύκλωσης βρόχινου νερού, ενώ στα χαρακτηριστικά ασφαλείας περιλαμβάνονται βιομετρικά συστήματα ελέγχου πρόσβασης και σύγχρονες τεχνολογίες προστασίας.

Παρά τις ανέσεις που προσφέρει, το μοντέλο ζωής σε ένα τόσο κλειστό περιβάλλον έχει προκαλέσει συζητήσεις. Το γεγονός ότι οι κάτοικοι μπορούν να έχουν σχεδόν τα πάντα σε απόσταση λίγων μέτρων μπορεί να περιορίζει την ανάγκη εξόδου από το συγκρότημα, με ορισμένους να εκφράζουν προβληματισμούς για το ενδεχόμενο κοινωνικής απομόνωσης και τις επιπτώσεις της στην ψυχική υγεία.

Τιμές ενοικίων

Κι αν αναρωτιέστε για το κόστος, τα μικρά διαμερίσματα χωρίς παράθυρα νοικιάζονται περίπου για 1.500 γουάν τον μήνα (περίπου 210 δολάρια).

Τα μεγαλύτερα διαμερίσματα με μπαλκόνι φτάνουν τα 4.000 γουάν (570 δολάρια), που παραμένει σημαντικά φθηνότερο από τη Νέα Υόρκη, όπου το μέσο μηνιαίο ενοίκιο ξεπερνά τα 4.000 δολάρια.

Πηγή: gazzetta.gr

Διαβάστε επίσης

Απίστευτο: Έφτιαξαν σκυρόδεμα με ανθρώπινα περιττώματα!

Μην πετάτε το αλουμινόχαρτο: Η απρόσμενη χρήση του για χαρτονομίσματα και έγγραφα