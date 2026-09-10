Μ. Φωτάκης στο Ράδιο Κρήτη: Στη "μέγγενη" της Δικαιοσύνης οι υπαίτιοι για τον θάνατο του Σήφη Βαλυράκη

Σε τροχιά πλήρους διαλεύκανσης και δικαίωσης για την οικογένεια του εκλιπόντος πρώην υπουργού Σήφη Βαλυράκη εισέρχεται η δικαστική διερεύνηση της υπόθεσης του θανάτου του, με τις εξελίξεις να τρέχουν πλέον σε δύο παράλληλα δικαστικά μέτωπα.



Μιλώντας στο Ράδιο Κρήτη και στον Μανόλη Αργυράκη ο πληρεξούσιος δικηγόρος της οικογένειας, Μανώλης Φωτάκης, έστειλε ξεκάθαρο μήνυμα προς πάσα κατεύθυνση, τονίζοντας με έμφαση πως οι υπεύθυνοι «δύσκολα θα ξεφύγουν από τη μέγγενη της ελληνικής Δικαιοσύνης».



Ο κ. Φωτάκης εξέφρασε την απόλυτη βεβαιότητά του ότι η αλήθεια θα λάμψει, παρά τα εμπόδια που εμφανίστηκαν κατά τη διάρκεια της πολυετούς διαδικασίας.





Στο εδώλιο οι πρώην Λιμενάρχες για συγκάλυψη





Η πλευρά της οικογένειας Βαλυράκη πέτυχε μια σημαντική θεσμική νίκη, καθώς μετά από επίμονες ενέργειές της, το δευτεροβάθμιο Ναυτοδικείο διέταξε την άσκηση ποινικής δίωξης σε βάρος των πρώην λιμεναρχών Χαλκίδας και Ερέτριας.





Οι δύο ανώτεροι αξιωματικοί του Λιμενικού Σώματος παραπέμπονται να δικαστούν στη στρατιωτική δικαιοσύνη (Ναυτοδικείο) στις 30 Σεπτεμβρίου.



Οι κατηγορίες που αντιμετωπίζουν αφορούν τα αδικήματα της:



Απόπειρας υπόθαλψης εγκληματία και



Ψευδούς βεβαίωσης



Ο κ. Φωτάκης έκανε λόγο για την ύπαρξη ενός «αόρατου μηχανισμού συγκάλυψης» που ενεργοποιήθηκε από την πρώτη στιγμή του τραγικού συμβάντος στον Ευβοϊκό.



Στόχος αυτού του μηχανισμού, σύμφωνα με την πολιτική αγωγή, ήταν να υποβαθμιστεί η εγκληματική ενέργεια σε απλό ναυτικό ατύχημα.

Η δίκη της 30ης Σεπτεμβρίου αναμένεται να ρίξει φως στις παραλείψεις και τις σκοπιμότητες των τοπικών λιμενικών αρχών κατά το κρίσιμο στάδιο της προανάκρισης.

Αντίστροφη μέτρηση για τους δύο ψαράδες





Την ίδια ώρα, η κύρια δίκη για τη δολοφονία του Σήφη Βαλυράκη βρίσκεται στην τελική της ευθεία στο Μικτό Ορκωτό Εφετείο. Η πρόσφατη πρόταση του εισαγγελέα της έδρας, ο οποίος ζήτησε την ενοχή των δύο κατηγορούμενων ψαράδων για ανθρωποκτονία από πρόθεση, αποτελεί δικαίωση των πολυετών αγώνων της συζύγου του, Μίνας Βαλυράκη, και των παιδιών του.

Η εισαγγελική πρόταση αποδόμησε τους ισχυρισμούς της υπεράσπισης και ευθυγραμμίστηκε με τα στοιχεία της δικογραφίας, που δείχνουν ότι ο θάνατος του πρώην υπουργού προήλθε από βίαιη συμπλοκή στη θάλασσα και όχι από δικό του χειρισμό.





Το δικαστήριο διέκοψε για τις 17 Σεπτεμβρίου, ενώ η απόφαση αναμένεται στις αρχές Οκτωβρίου.



Η οικογένεια Βαλυράκη, μέσω των νομικών της εκπροσώπων, δηλώνει έτοιμη να δώσει τις τελικές μάχες στις δικαστικές αίθουσες, με μοναδικό στόχο την παραδειγματική τιμωρία τόσο των φυσικών αυτουργών όσο και εκείνων που επιχείρησαν να τους καλύψουν.

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