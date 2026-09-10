Ελβετία: Έκρηξη σε υδροηλεκτρικό σταθμό – Νεκροί δύο εργαζόμενοι

Τραγική κατάληξη είχε το σοβαρό εργατικό δυστύχημα που σημειώθηκε το πρωί της Τετάρτης σε υδροηλεκτρικό σταθμό στο χωριό Πιότα, στο καντόνι Τιτσίνο της νότιας Ελβετίας. Οι δύο εργαζόμενοι που είχαν τραυματιστεί σοβαρά από έκρηξη και πυρκαγιά στην εγκατάσταση υπέκυψαν τελικά στα τραύματά τους, σύμφωνα με τις τοπικές αρχές.

Το περιστατικό σημειώθηκε περίπου στις 09:30 το πρωί, στον υδροηλεκτρικό σταθμό Ritom, όπου βρίσκονταν σε εξέλιξη εργασίες ανακαίνισης και αναδιαμόρφωσης.

Οι πρώτες πληροφορίες έκαναν λόγο για δύο σοβαρά τραυματίες μετά από έκρηξη που προκάλεσε ζημιές σε τμήμα της εγκατάστασης. Αστυνομία, πυροσβεστική και σωστικά συνεργεία κινητοποιήθηκαν άμεσα, ενώ αρχικά υπήρχαν και φόβοι για άτομα εγκλωβισμένα κάτω από τα συντρίμμια.







Τυλίχθηκαν στις φλόγες μετά την έκρηξη



Σύμφωνα με την αστυνομία του καντονιού Τιτσίνο, μετά την έκρηξη ξέσπασε πυρκαγιά και οι δύο άνδρες τυλίχθηκαν στις φλόγες. Παρά τις προσπάθειες διάσωσης και την παροχή ιατρικής βοήθειας, οι δύο εργαζόμενοι υπέκυψαν αργότερα στα τραύματά τους.

Ένας από τους νεκρούς ήταν 55χρονος Ελβετός, ενώ η ταυτότητα του δεύτερου άνδρα δεν έχει ακόμη εξακριβωθεί.

Μεγάλες ζημιές στην εγκατάσταση



Η έκρηξη προκάλεσε επίσης εκτεταμένες ζημιές στο κτίριο, ενώ τα ακριβή αίτια και οι συνθήκες του δυστυχήματος εξακολουθούν να διερευνώνται.

Οι πρώτες πληροφορίες του ελβετικού δικτύου RSI ανέφεραν ότι οι έρευνες εστιάζουν σε πιθανό τεχνικό πρόβλημα σε μετασχηματιστή κατά τη διάρκεια δοκιμαστικής λειτουργίας, χωρίς ωστόσο να έχει υπάρξει μέχρι στιγμής οριστικό συμπέρασμα.

Τμήμα της κτιριακής υποδομής είχε καταρρεύσει μετά το συμβάν.

Ο σταθμός βρισκόταν υπό ανακαίνιση



Το RSI μετέδωσε ότι ο παλιός υδροηλεκτρικός σταθμός βρισκόταν σε φάση ανακαίνισης, στο πλαίσιο ευρύτερου σχεδίου αναδιαμόρφωσης της εγκατάστασης.







Η αρχική υποδομή του σταθμού χρονολογείται από το 1917, ενώ παράλληλα βρίσκεται υπό κατασκευή νέο κτίριο που αναμένεται να τεθεί σε λειτουργία το 2027.

Σύμφωνα με την εφημερίδα Tages-Anzeiger, το νέο έργο έχει προϋπολογισμό περίπου 350 εκατομμύρια ελβετικά φράγκα.

Ο υδροηλεκτρικός σταθμός τροφοδοτείται με νερό από τη λίμνη Ritom. Η εταιρεία εκμετάλλευσης Ritom SA ανήκει κατά 75% στους Ελβετικούς Ομοσπονδιακούς Σιδηροδρόμους (SBB) και κατά 25% στην Azienda Elettrica Ticinese.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ:

Σιγκαπούρη: Πως κατασκευάζεται το μεγαλύτερο πλήρως αυτοματοποιημένο λιμάνι στον κόσμο

Φρίκη με κατά συρροή βιαστή - Νάρκωνε γυναίκες και κρατούσε «τρόπαια»