Σιγκαπούρη: Πως κατασκευάζεται το μεγαλύτερο πλήρως αυτοματοποιημένο λιμάνι στον κόσμο

Παρά τη μικρή της έκταση, η Σιγκαπούρη έχει θέσει σε εφαρμογή ένα γιγαντιαίο έργο για τον πλήρη μετασχηματισμό του λιμένα Τουάς. Με την ολοκλήρωσή του, θα εκτείνεται σε 13.370 τ.μ., έκταση που αντιστοιχεί σε περισσότερα από 3.000 γήπεδα ποδοσφαίρου.

Δυναμικότητα 65 εκατομμυρίων εμπορευματοκιβωτίων

Το νέο υπερσύγχρονο λιμάνι στη δυτική ακτή της χώρας θα διαθέτει 66 προβλήτες συνολικού μήκους 26 χιλιομέτρων, έχοντας τη δυνατότητα να εξυπηρετεί τα μεγαλύτερα πλοία μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων παγκοσμίως. Σύμφωνα με την Αρχή Ναυτιλίας και Λιμένων της Σινγκαπούρης, με την πλήρη παράδοσή του το 2040 η ετήσια δυναμικότητα θα φτάσει τα 65 εκατομμύρια TEU (μονάδα μέτρησης ισοδύναμη με τυπικό εμπορευματοκιβώτιο 20 ποδών) και ο όγκος εξυπηρέτησης σχεδόν θα διπλασιαστεί σε σύγκριση με τα 37,5 εκατομμύρια TEU του 2021. Στη δεύτερη φάση του έργου κατασκευάζεται κρηπίδωμα μήκους 8,6 χιλιομέτρων με τη χρήση 227 γιγαντιαίων τσιμεντένιων κυψελών.

Ένας υποθαλάσσιος «τοίχος» ύψους 10οροφου κτιρίου

Το πλέον εντυπωσιακό τεχνικό στοιχείο του έργου βρίσκεται κάτω από την επιφάνεια της θάλασσας. Για τη θεμελίωση της εγκατάστασης ποντίζονται 227 συμπαγείς όγκοι σκυροδέματος, με το ύψος καθενός να ισοδυναμεί με δεκαώροφη πολυκατοικία. Οι κατασκευές αυτές, που κατασκευάζονται επί τόπου στο εργοτάξιο, δημιουργούν ένα θαλάσσιο μέτωπο προστασίας μήκους 9,1 χιλιομέτρων. Τα τεχνητά αυτά προπετάσματα γεμίζουν εν μέρει με έρμα για να διασφαλίζεται η σταθερότητά τους στον βυθό, προστατεύοντας τις εγκαταστάσεις από τα θαλάσσια κύματα.

Πλήρης αυτοματοποίηση

Όπως εξήγησε ο Λιανγκ Χούι Ταν, αντιπρόεδρος ανάπτυξης της PSA, η λειτουργία του λιμανιού θα βασίζεται σε ένα ενιαίο, ολοκληρωμένο σύστημα. Αυτό περιλαμβάνει πλήρως αυτοματοποιημένους γερανούς στοίβαξης, αυτόνομα οχήματα μεταφοράς χωρίς οδηγό και γερανούς φορτοεκφόρτωσης πλοίων με απομακρυσμένο χειρισμό. Η υποδομή του Τουάς θα λειτουργήσει ως πεδίο δοκιμών για ψηφιακές τεχνολογίες αιχμής, με στόχο την εκτόξευση της παραγωγικότητας και της ασφάλειας, ενώ η PSA σχεδιάζει να εφαρμόσει το ίδιο μοντέλο στο παγκόσμιο δίκτυό της.

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