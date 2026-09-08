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ΕΛΛΑΔΑ

Κυψέλη: Θρίλερ με ανθρώπινα οστά σε σακούλα – Τα βρήκε παιδί που έπαιζε σε γήπεδο

αστυνομια κυψελη
clock 15:10 | 08/09/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Συναγερμός έχει σημάνει στις αστυνομικές Αρχές, καθώς στην Κυψέλη , και συγκεκριμένα στην οδό Μεγίστης, βρέθηκαν οστά, τα οποία, σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις, ενδέχεται να είναι ανθρώπινα.

Τα εντόπισε ένα παιδί μέσα σε μία σακούλα, το οποίο έπαιζε στα γηπεδάκια της περιοχής. Σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις, δεν φαίνεται να έχουν κάποιο τραύμα.

Το σημείο έχει αποκλειστεί από την ΕΛ.ΑΣ., προκειμένου να προστατευτούν όσα ευρέθησαν, και να μην αλλοιωθεί ο χώρος.

Σε πρώτη φάση τα ευρήματα θα μεταφερθούν σε ανθρωπολόγο. Ακολούθως, οι εργαστηριακές, αλλά και οι επιτόπιες εξετάσεις αναμένεται να δώσουν απαντήσεις σχετικά με την προέλευση των οστών, αλλά και τον χρόνο στον οποίο ανάγονται.

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