Χανιά: Ενημερωτική Συνάντηση για τις Αναγκαστικές Απαλλοτριώσεις Ακινήτων για την Κατασκευή του ΒΟΑΚ

Ο Δικηγορικός Σύλλογος Χανίων διοργανώνει ενημερωτική συνάντηση για τους ιδιοκτήτες των αναγκαστικά απαλλοτριούμενων ακινήτων για την κατασκευή του Βόρειου Οδικού Άξονα Κρήτης στην περιοχή των Τ.Κ. Καλυβών, Αρμένων, Νέου Χωριού Δ.Ε. Αρμένων, Τ.Κ. Κάϊνας Δ.Ε. Βάμου, Τ.Κ. Παϊδοχωρίου Δ.Ε. Φρε, Δήμου Αποκορώνου και των Τ.Κ. Απτέρων και Τσικαλαριών Δ.Ε. Σούδας, Δήμου Χανίων, την Τρίτη 15 Σεπτεμβρίου 2026 και ώρα 6:30 μ.μ. στο πρώην Δημαρχείο Αρμένων στις Καλύβες Αποκορώνου.

Η Πρόεδρος, μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και μέλη της Επιτροπής Αναγκαστικών Απαλλοτριώσεων του Δικηγορικού Συλλόγου Χανίων θα είναι παρόντα για την έγκαιρη ενημέρωση των δικαιούχων – ιδιοκτητών για τον ασφαλέστερο, πληρέστερο και συμφερότερο χειρισμό της υπόθεσης.

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