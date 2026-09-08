Πένθος στο Δήμο Μαλεβιζίου - Έφυγε από τη ζωή η Πόπη Δασκαλάκη

Ο Δήμαρχος Μαλεβιζίου Μενέλαος Μποκέας έκανε την ακόλουθη δήλωση για την απώλεια της υπαλλήλου της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου, Πόπης Δασκαλάκη:



«Σήμερα η οικογένεια του Δήμου Μαλεβιζίου είναι φτωχότερη. Μια πολύ δύσκολη μέρα για όλους.



Σήμερα αποχαιρετούμε την Πόπη μας. Τον άνθρωπο που μοιράστηκε μαζί μας ένα μεγάλο κομμάτι της ζωής του και που έδωσε μέχρι τέλους, με δύναμη και αξιοπρέπεια, τη δυσκολότερη μάχη.



Για χρόνια υπήρξε μια από τις κινητήριες δυνάμεις της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου μας. Από τους ανθρώπους που ήταν πάντα εκεί. Πίσω από έργα και παρεμβάσεις που σήμερα θεωρούμε κομμάτι της καθημερινότητάς μας, υπάρχει η δική της δουλειά, η δική της αγωνία, το δικό της αποτύπωμα.



Πόπη, ένα μεγάλο ευχαριστώ από όλους μας.



Αφήνεις πίσω σου μια ολόκληρη διαδρομή προσφοράς, δουλειάς και αφοσίωσης. Μια διαδρομή που δεν σβήνει με την απουσία σου. Μένει στον τόπο μας, σε όσα δημιούργησες και στις καρδιές των ανθρώπων που πορεύτηκαν μαζί σου.



Καλό σου ταξίδι στο φως των ουρανών...»

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