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ΚΡΗΤΗ

2η Σ.Α.Ε.Κ. Ηρακλείου: 6 νέες ειδικότητες – Δίπλωμα Επιπέδου 5 (EQF5)

σχολείο
clock 14:09 | 08/09/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Η 2η Σχολή Ανώτερης Επαγγελματικής Κατάρτισης (Σ.Α.Ε.Κ.) Ηρακλείου ανακοινώνει έξι (6) νέες ειδικότητες για τη νέα περίοδο κατάρτισης 2026-2027 (αλφαβητικά):

• Βοηθός Εργοθεραπείας – Υποστήριξη του έργου του εργοθεραπευτή για άτομα με δυσκολίες στην καθημερινή ζωή.

• Εκπαιδευτής Aerobics – Σχεδιασμός και εκτέλεση προγραμμάτων αερόβιας άσκησης σε ομάδες.

• Τεχνικός Αμπελουργίας και Οινολογίας – Καλλιέργεια αμπέλου και παραγωγή οίνου & αμπελοοινικών προϊόντων.

• Τεχνικός Δικτύων και Τηλεπικοινωνιών – Εγκατάσταση, συντήρηση και αποκατάσταση δικτύων και τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού.

• Τεχνικός Μαγειρικής Τέχνης – Επαγγελματική μαγειρική, οργάνωση κουζίνας και παρασκευή εδεσμάτων.

• Τεχνικός Φαρμάκων και Καλλυντικών – Παραγωγή και διακίνηση φαρμάκων, καλλυντικών και παρεμφερών προϊόντων.

Η φοίτηση στις δημόσιες Σ.Α.Ε.Κ. είναι δωρεάν, διαρκεί 5 εξάμηνα (4 εξάμηνα κατάρτισης και 1 εξάμηνο πρακτικής άσκησης), οδηγεί στην απόκτηση Διπλώματος Επαγγελματικής Κατάρτισης και πραγματοποιείται απογευματινές ώρες.

Αιτήσεις εγγραφής

Οι αιτήσεις εγγραφής θα υποβάλλονται ηλεκτρονικά από 1 έως 11 Σεπτεμβρίου 2026, στην πλατφόρμα του Υπουργείου Παιδείας: https://diek.it.minedu.gov.gr/

Αναλυτικές πληροφορίες για κάθε ειδικότητα, καθώς και για τα δικαιολογητικά και τη διαδικασία μοριοδότησης, είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα της σχολής: https://2saekirak.sch.gr/nees-eidikotites-2026-2027/

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