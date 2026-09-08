Κρήτη: Πέρασε πάνω από τα κολωνάκια του ΒΟΑΚ και μετά έριξε το αυτοκίνητο στη θάλασσα

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Στην ταυτοποίηση του 16χρονου που φέρεται να βρισκόταν στο τιμόνι του αυτοκινήτου που είχε προκαλέσει αναστάτωση στον ΒΟΑΚ, προχώρησαν οι αστυνομικές Αρχές. Πρόκειται για το ίδιο ανθρακί αυτοκίνητο μάρκας SEAT που είχε καταγραφεί να κινείται επικίνδυνα, να περνά στο αντίθετο ρεύμα και να παρασύρει τα πλαστικά κολωνάκια.

Λίγο αργότερα το όχημα βρέθηκε στη θάλασσα, στην περιοχή του Αγίου Αντωνίου Νεάπολης, δίνοντας νέα διάσταση στην υπόθεση.

Ο 16χρονος δεν συνελήφθη, καθώς είχε παρέλθει το αυτόφωρο, όμως σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για επικίνδυνη οδήγηση και προβλέπεται πρόστιμο 2.000 ευρώ.

Αντίθετα, συνελήφθησαν ο πατέρας του, ο παππούς του και ο ιδιοκτήτης του αυτοκινήτου, μετά από έρευνες της Αστυνομίας.

Σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες, οι συλλήψεις συνδέονται με διαφορετικές παραβάσεις που διαπιστώθηκαν κατά τους ελέγχους, μεταξύ άλλων για ναρκωτικά, όπλα και ζωοκλοπή.

Την προανάκριση για την υπόθεση έχει αναλάβει η Τροχαία ΒΟΑΚ Ηρακλείου.

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