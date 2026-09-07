Σέβη Βολουδάκη: Συνάντηση με εκπροσώπους του τουριστικού κλάδου των Χανίων

Συνάντηση με εκπροσώπους της Ένωσης Ξενοδόχων Χανίων και της Ομοσπονδίας Επιχειρηματιών Ενοικιαζομένων Καταλυμάτων «Απτέρα» Χανίων πραγματοποίησε η Υφυπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, Σέβη Βολουδάκη.



Οι εκπρόσωποι της Ένωσης Ξενοδόχων έθεσαν ως βασική προτεραιότητα την πλήρη λειτουργία του radar προσέγγισης στο αεροδρόμιο Χανίων και την έγκαιρη εκπαίδευση και στελέχωση του Πύργου Ελέγχου. Όπως επισήμαναν, η αξιοποίηση του νέου εξοπλισμού θα ενισχύσει σημαντικά τη δυνατότητα εξυπηρέτησης περισσότερων πτήσεων και τη διεκδίκηση επιπλέον αεροπορικών slots για την τουριστική περίοδο του 2027.



Ιδιαίτερη αναφορά έγινε επίσης στη σύνδεση του αεροδρομίου με τη Σούδα, στη βελτίωση της οδικής ασφάλειας και στην ολοκλήρωση κρίσιμων παρεμβάσεων στον ΒΟΑΚ και στους κόμβους της περιοχής. Στη συζήτηση τέθηκαν ακόμη η επάρκεια των υδάτινων πόρων κατά τους θερινούς μήνες και η προώθηση έργων βιολογικού καθαρισμού σε περιοχές με έντονη τουριστική δραστηριότητα, ως βασικές προϋποθέσεις για τη βιώσιμη ανάπτυξη του προορισμού.



Από την πλευρά της Ομοσπονδίας Επιχειρηματιών Ενοικιαζομένων Καταλυμάτων «Απτέρα» υπογραμμίστηκε η ανάγκη διαμόρφωσης χρηματοδοτικών προγραμμάτων προσαρμοσμένων στα χαρακτηριστικά των μικρών, οικογενειακών και εποχικών επιχειρήσεων. Οι εκπρόσωποι της Ομοσπονδίας επισήμαναν ότι τα ισχύοντα κριτήρια απασχόλησης περιορίζουν συχνά τη δυνατότητα ένταξής τους στον Αναπτυξιακό Νόμο και στα προγράμματα του ΕΣΠΑ, παρότι αποτελούν σημαντικό μέρος της τουριστικής οικονομίας των Χανίων.



Έθεσαν, τέλος, την πρόταση για επιμήκυνση της τουριστικής περιόδου μέσα από περισσότερες αεροπορικές συνδέσεις καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους και την ανάπτυξη ηπιότερων μορφών χειμερινού τουρισμού.







Κοινό σημείο των δύο φορέων αποτέλεσε η ανάγκη έγκαιρης ολοκλήρωσης των διαδικασιών για τους μετακλητούς εργαζομένους, ώστε οι τουριστικές επιχειρήσεις να διαθέτουν το απαραίτητο προσωπικό από την έναρξη της περιόδου. Στο πλαίσιο αυτό συζητήθηκε και η δυνατότητα αξιοποίησης ψηφιακών διαδικασιών για την ταχύτερη διεκπεραίωση των σχετικών αιτημάτων.



Η Σέβη Βολουδάκη αναφέρθηκε στις προτεραιότητες της κυβέρνησης για τη στήριξη της επιχειρηματικότητας, την ενίσχυση του τουριστικού προϊόντος και την αναβάθμιση των υποδομών. Τόνισε ότι βρίσκεται σε διαρκή επαφή με τους αρμόδιους Υπουργούς, μεταφέροντας τα θέματα που αναδεικνύουν οι φορείς των Χανίων και υποστηρίζοντας την προώθηση λύσεων για ζητήματα που επηρεάζουν την καθημερινή λειτουργία των επιχειρήσεων και την αναπτυξιακή προοπτική του τόπου.

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