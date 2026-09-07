Καρυστιανού: Στη ΔΕΘ θα παρουσιάσουμε πλήρως το πρόγραμμα της «Ελπίδας για τη Δημοκρατία»

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Στην τελική ευθεία για την παρουσίαση του προγράμματος της «Ελπίδας για τη Δημοκρατία» στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης βρίσκεται η Μαρία Καρυστιανού, προαναγγέλοντας ότι το πρόγραμμα θα παρουσιαστεί σχεδόν στο σύνολό του και θα συνοδεύεται από συγκεκριμένη κοστολόγηση.

Σε συνέντευξή της στο OPEN για την εκπομπή «Καθαρές κουβέντες» με τους δημοσιογράφους Αλεξάνδρα Χατζηγεωργίου και Σπύρο Χαριτάτο, η Πρόεδρος της «Ελπίδας για τη Δημοκρατία» υποστήριξε ότι τους τελευταίους τρεις μήνες η βασική προτεραιότητα του Κινήματος ήταν η κατάρτιση ενός ολοκληρωμένου και ρεαλιστικού προγράμματος.

«Σηκώσαμε ψηλά τα μανίκια και δουλέψαμε πολύ σοβαρά», ανέφερε χαρακτηριστικά, τονίζοντας ότι το πρόγραμμα είναι ήδη έτοιμο, αλλά εξακολουθεί να εμπλουτίζεται από προτάσεις πολιτών.

«Κράτος δικαίου» ως βάση του προγράμματος

Στο επίκεντρο του προγράμματος, σύμφωνα με την κ. Καρυστιανού, βρίσκεται το «κράτος δικαίου», πάνω στο οποίο θα πρέπει να οικοδομηθεί, όπως είπε, και η οικονομική πολιτική.

Η «Ελπίδα για τη Δημοκρατία» δηλώνει ότι θα δώσει έμφαση στις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και στη μεσαία τάξη, με προτεραιότητες τους αξιοπρεπείς μισθούς, την αντιμετώπιση της ακρίβειας και της στεγαστικής κρίσης, αλλά και τη στήριξη του πρωτογενούς τομέα.

Η Καρυστιανού τάχθηκε υπέρ μιας πιο δίκαιης φορολογίας και της μείωσης του ΦΠΑ, υποστηρίζοντας ότι η οικονομία χρειάζεται υγιή ανταγωνισμό και ανάπτυξη.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε, πάντως, στην πρόληψη, υποστηρίζοντας ότι αποτελεί βασική πολιτική επιλογή Κινήματος, καθώς «η πρόληψη σε όλους τους τομείς είναι πολύ πιο φθηνή από το να τρέχεις μετά και να αποζημιώνεις ή να διορθώνεις καταστροφές».

Το ακριβές κόστος του προγράμματος, όπως ανέφερε, θα παρουσιαστεί στη Θεσσαλονίκη.

Ξεκαθάρισε, ωστόσο, ότι το πρόγραμμα μπορεί να εφαρμοστεί από την επόμενη ημέρα μιας εκλογικής νίκης.

«Δεν θα ανακοινώσουμε κάτι το οποίο δεν είναι ρεαλιστικό», ανέφερε.

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