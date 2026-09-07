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ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Απειλούσε να «ξεκοιλιάσει» τη μητέρα του- «Επηρεάστηκα από σειρές στο διαδίκτυο», είπε

περιπολικό
clock 17:38 | 07/09/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Στη φυλακή οδηγείται νεαρός άνδρας στη Θεσσαλονίκη, μετά την καταδίκη του σε συνολική φυλάκιση 2 ετών και 4 μηνών, για επαναλαμβανόμενα επεισόδια με τη μητέρα του.

Όπως προέκυψε από την ακροαματική διαδικασία, ενώπιον του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου Θεσσαλονίκης, τα περιστατικά βίας σημειώνονται εδώ και χρόνια. Στα πιο πρόσφατα, ο κατηγορούμενος χτύπησε και κλώτσησε τη μητέρα του, ενώ την απείλησε με μαχαίρι πως θα την «ξεκοιλιάσει», σύμφωνα με την κατάθεση της παθούσας μητέρας.

Στην απολογία του, ο κατηγορούμενος παραδέχθηκε ότι τη χτύπησε, υποστηρίζοντας πως εξοργίστηκε επειδή άνοιγε τα παράθυρα του σπιτιού. Ισχυρίστηκε ακόμη ότι επηρεάστηκε από σειρές που παρακολουθούσε στο διαδίκτυο. Παράλληλα, δήλωσε ότι αγαπά τη μητέρα του και πως δεν θα την ξαναχτυπήσει.

Το Δικαστήριο τον έκρινε ένοχο για ενδοοικογενειακή σωματική βλάβη και απειλή, ενώ αποφάσισε την έκτισή της ποινής, κρίνοντας ότι υπάρχει σοβαρό ενδεχόμενο να επαναλάβει τις πράξεις του.

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