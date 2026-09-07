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ΕΛΛΑΔΑ

Μεσολόγγι: 15χρονος έβγαλε μαχαίρι και τραυμάτισε συνομήλικο

περιπολικό
clock 15:26 | 07/09/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Ένα ακόμα περιστατικό ανήλικης «γκανγκστερικής» βίας καταγράφηκε στο Μεσολόγγι, όπου ένας 15χρονος επιτέθηκε και τραυμάτισε με μαχαίρι έναν συνομήλικό του, με τις αρχές να επεμβαίνουν.

Σύμφωνα με το Action24, ο 15χρονος κατηγορείται τώρα για παραβίαση της νομοθεσίας περί όπλων και επικίνδυνη σωματική βλάβη, ενώ και οι γονείς του κατηγορούνται για παραμέληση ανηλίκου.

Το συμβάν έλαβε χώρα χθες Κυριακή (6/9) τις βραδινές ώρες σε κεντρικό σημείο της Αιτωλικής πρωτεύουσας, ενώ σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες, το θύμα τραυματίστηκε βαριά στο χέρι.

Η δικογραφίες τόσο για τον ανήλικο όσο και για τους γονείς έχουν διαβιβαστεί στον αρμόδιο εισαγγελέα, ενώ οι έρευνες μένει να ρίξουν φως στα αίτια της επίθεσης.

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Μεσολόγγι Ανήλικος Μαχαίρι
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