Τα ούρα των ορειβατών λιώνουν τον παγετώνα στο Έβερεστ;

Στο μεγάλο υψόμετρο η ανάγκη για κατανάλωση νερού είναι τεράστια, με αποτέλεσμα ορειβάτες και οδηγοί του Base Camp του Έβερεστ να παράγουν συνολικά περισσότερα από 6.000 λίτρα ούρων κάθε μέρα.

Το ανθρώπινο αποτύπωμα στο Έβερεστ φαίνεται πως επηρεάζει πλέον άμεσα και τον ίδιο τον παγετώνα. Νέα διεθνής έρευνα υπολογίζει ότι η θερμότητα που παράγεται στο Base Camp του Έβερεστ, σε συνδυασμό με τα ούρα που καταλήγουν απευθείας στον παγετώνα, μπορεί να προκαλεί το λιώσιμο σχεδόν 2.500 τόνων πάγου και χιονιού κάθε χρόνο.

Οι ερευνητές μελέτησαν τον παγετώνα Khumbu, πάνω στον οποίο βρίσκεται η κατασκήνωση βάσης στη νεπαλέζικη πλευρά του Έβερεστ, και δημοσίευσαν τα ευρήματά τους στο επιστημονικό περιοδικό Regional Environmental Change.

Μια «πόλη» στους πρόποδες του Έβερεστ

Κατά την ανοιξιάτικη αναρριχητική περίοδο, το Base Camp μετατρέπεται σε έναν προσωρινό οικισμό που φιλοξενεί χιλιάδες ορειβάτες, οδηγούς και εργαζομένους. Πέρα από τις σκηνές διαμονής και τον απαραίτητο εξοπλισμό για τις αποστολές, πλέον υπάρχουν εκεί καφέ, πρόσβαση σε γρήγορο διαδίκτυο, τηλεοράσεις, ζεστά ντους, ακόμη και θερμαινόμενα δάπεδα στις σκηνές.

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Το 2023, περίπου 1.600 σκηνές λειτούργησαν για 50 ημέρες κατά τη διάρκεια της ανοιξιάτικης περιόδου. Για το μαγείρεμα, τη θέρμανση και την παραγωγή ενέργειας καταναλώθηκαν 824 φιάλες υγραερίου, 18.935 λίτρα κηροζίνης και 5.130 λίτρα βενζίνης. Η ενέργεια που παρήχθη συνολικά υπολογίστηκε σε 849.174 megajoules, ποσότητα που σύμφωνα με τους ερευνητές αντιστοιχεί σε αρκετή θερμότητα ώστε να λιώσουν περίπου 2.492 τόνοι πάγου και χιονιού. Με βάση το περιθώριο αβεβαιότητας της μελέτης, η ποσότητα εκτιμάται ότι μπορεί να κυμαίνεται από 1.964 έως 3.020 τόνους. Για να γίνει αντιληπτό το μέγεθος, πρόκειται για ποσότητα νερού που θα μπορούσε να γεμίσει περίπου μία ολυμπιακή πισίνα, 83 βυτιοφόρα ή περίπου 16.700 συνηθισμένες μπανιέρες.

Και τα ούρα συμβάλλουν στο λιώσιμο

Ενα από τα πιο απρόσμενα ευρήματα της έρευνας αφορά τα ανθρώπινα ούρα. Οι ορειβάτες και οι οδηγοί καταναλώνουν μεγάλες ποσότητες νερού λόγω του υψομέτρου, με αποτέλεσμα στο Base Camp να παράγονται περίπου 6.000 λίτρα ούρων ημερησίως.

Σε αντίθεση με τα στερεά ανθρώπινα απόβλητα, τα οποία συλλέγονται και μεταφέρονται χαμηλότερα στο βουνό, σημαντική ποσότητα των ούρων καταλήγει απευθείας στον παγετώνα. Οι επιστήμονες υπολόγισαν ότι η θερμότητα που μεταφέρεται από τα ούρα θα μπορούσε από μόνη της να προκαλέσει το λιώσιμο περίπου 154 τόνων πάγου μέσα σε μία αναρριχητική περίοδο.

Η έρευνα δεν περιορίστηκε στις ανθρώπινες δραστηριότητες της κατασκήνωσης. Οι επιστήμονες ανέλυσαν δορυφορικά δεδομένα από το 1991 έως το 2023 και εντόπισαν σημαντική άνοδο των θερμοκρασιών στην περιοχή. Η μέση θερμοκρασία της επιφάνειας γύρω από το Base Camp αυξήθηκε κατά περίπου 0,28 βαθμούς Κελσίου τον χρόνο, ρυθμός σχεδόν διπλάσιος από εκείνον που καταγράφηκε στον ευρύτερο παγετώνα Khumbu.

Οι ερευνητές, μεταξύ των οποίων και ο Kim Lal Gautam, ανώτερος τοπογράφος στο Υπουργείο Διαχείρισης Γης του Νεπάλ, εκτιμούν ότι η πραγματική επίδραση της ανθρώπινης παρουσίας πιθανότατα είναι ακόμη μεγαλύτερη. Στους υπολογισμούς τους δεν συμπεριέλαβαν τη θερμότητα που παράγεται από τις πτήσεις ελικοπτέρων, τη θερμότητα των σωμάτων των ορειβατών ή εκείνη που συνδέεται με τα γιακ που μεταφέρουν προμήθειες.

Η κλιματική αλλαγή παραμένει ο βασικός παράγοντας

Οι επιστήμονες ξεκαθαρίζουν ότι η κλιματική αλλαγή εξακολουθεί να αποτελεί τον σημαντικότερο παράγοντα για το λιώσιμο των παγετώνων του Έβερεστ. Ωστόσο, επισημαίνουν ότι η συγκέντρωση χιλιάδων ανθρώπων κάθε χρόνο πάνω σε έναν παγετώνα που ήδη υποχωρεί δημιουργεί μια πρόσθετη, ανθρωπογενή επιβάρυνση.

Για τον λόγο αυτό θεωρούν ότι η σημερινή θέση του Base Camp δεν μπορεί να θεωρείται βιώσιμη μακροπρόθεσμα. Η ερευνητική ομάδα προτείνει να εξεταστεί η μεταφορά της κατασκήνωσης σε μια σταθερή περιοχή κοντά στον παγετώνα, ώστε να περιοριστεί η άμεση ανθρώπινη επίδραση πάνω στον πάγο.

πηγή: Independent

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