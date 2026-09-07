Δήμος Ηρακλείου: Νέες παρεμβάσεις για την αποτροπή δημιουργίας χωματερών

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Συνεχίζονται από την Υπηρεσία Καθαριότητας του Δήμου Ηρακλείου οι παρεμβάσεις με την τοποθέτηση περιφράξεων ώστε να αποτρέπεται η δημιουργία ανεξέλεγκτων χωματερών και η υποβάθμιση του φυσικού περιβάλλοντος.

Οι τελευταίες παρεμβάσεις που πραγματοποιήθηκαν με τη συνεργασία της ΔΕΠΑΝΑΛ, έγιναν σε κοινόχρηστους χώρους στην περιοχή των Μεσαμπελιών στις οδούς Ανθέων, Εθνομαρτύρων, Γιαμπουλάκη και Ευμαθίου με την τοποθέτηση μεταλλικών περιφράξεων.

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Υπενθυμίζεται ότι η εναπόθεση ογκωδών αντικειμένων σε κάδους, πεζοδρόμια και άλλους κοινόχρηστους χώρους απαγορεύεται.

Για την απομάκρυνσή τους, οι πολίτες μπορούν να αξιοποιούν την ψηφιακή εφαρμογή του Δήμου Ηρακλείου η οποία προσφέρει στους χρήστες τη δυνατότητα να επιλέξουν τη δημιουργία αιτήματος για τον προγραμματισμό ραντεβού, να επισημάνουν σε χάρτη σημείο με ογκώδη αντικείμενα και να επισυνάψουν σχετική φωτογραφία, καθώς και να ενημερωθούν για τα προκαθορισμένα σημεία αποκομιδής ογκωδών και τις ώρες της αποκομιδής.

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Παράλληλα, μπορούν να επικοινωνούν και τηλεφωνικά στη γραμμή 6932345540, από Δευτέρα έως Παρασκευή τις ώρες 09:00-14:00.

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