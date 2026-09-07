Η γυναίκα στο επίκεντρο πολιτιστικού διημέρου στο Καταλαγάρι

Επανέρχεται στις 9 και 10 Σεπτεμβρίου η «Μουσική Ωδή στη Γυναίκα», στον ιστορικό Λόφο της Παλιόχωρας Καταλαγαρίου, μετά την αναβολή της εκδήλωσης τον περασμένο Ιούλιο λόγω των δυσμενών καιρικών συνθηκών. Για τρίτη συνεχόμενη χρονιά, ο Πολιτιστικός Σύλλογος Καταλαγαρίου διοργανώνει το πολιτιστικό διήμερο στον ιστορικό λόφο, με στόχο την ανάδειξη και διάσωση του σημαντικού αυτού χώρου. Η φετινή διοργάνωση είναι αφιερωμένη στη γυναίκα και στη διαχρονική συμβολή της στην κοινωνία, τον πολιτισμό και τις τέχνες.

Η πρώτη βραδιά, την Τετάρτη 9 Σεπτεμβρίου, ξεκινά στις 7:30 το απόγευμα με ξενάγηση στα σημαντικότερα μνημεία του Λόφου της Παλιόχωρας. Την ξενάγηση θα πραγματοποιήσουν οι αρχαιολόγοι Ελένη Κανακή και Γεωργία Μοσχόβη, δίνοντας στους επισκέπτες την ευκαιρία να γνωρίσουν την ιστορία και την πολιτιστική φυσιογνωμία του χώρου.Στις 8 το βράδυ ακολουθεί η μουσικοαφηγηματική παράσταση «Στην Ασκιανιάδα του Έρωντα» από το γυναικείο φωνητικό σύνολο Anemi.

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Πρόκειται για ένα έργο που συνδυάζει την παράδοση, τη μουσική, την ποίηση και την ιστορία, με επίκεντρο τον έρωτα και τον θάνατο ως δύο αλληλένδετες πλευρές της ανθρώπινης ύπαρξης. Στην παράσταση συμμετέχουν ο ποιητής Σταύρος Τζανής, ο αφηγητής Νίκος Σφηνιάς, το γυναικείο φωνητικό σύνολο Anemi και ο μουσικός Κωστής Κυριτσάκης.

Τη σκηνοθετική επιμέλεια έχει ο Πέτρος Μαυροματίδης, ενώ την εναρμόνιση των φωνών υπογράφουν η Αργυρώ Ρέππα και ο Γιώργος Βασιλάκης.

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Η δεύτερη βραδιά, την Πέμπτη 10 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ, είναι αφιερωμένη στη γυναίκα μέσα από τη μουσική. Η Vamos Orchestra παρουσιάζει το πρόγραμμα «Γένος Θηλυκού», αναδεικνύοντας τη γυναίκα ως μορφή, σύμβολο και διαχρονική πηγή έμπνευσης στα γράμματα και τις τέχνες.

Το μουσικό πρόγραμμα κινείται γύρω από έννοιες όπως η δύναμη, η ευαισθησία, η δημιουργικότητα, η μητρότητα και η κοινωνική προσφορά. Την καλλιτεχνική επιμέλεια και τις ενορχηστρώσεις έχει ο Θανάσης Παπαθανασίου, ενώ η Αλεξία Κατσανεβάκη και η Έφη Παπαδοπούλου ερμηνεύουν αγαπημένα τραγούδια με επίκεντρο τη γυναίκα.

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Η εκδήλωση της 10ης Σεπτεμβρίου εντάσσεται στο Φεστιβάλ της Περιφέρειας Κρήτης «Γυναίκες – Πολιτιστική Κληρονομιά – Δημιουργία. Τιμώντας το παρελθόν – Εμπνέοντας το μέλλον», που έχει ως στόχο να αναδείξει τη διαχρονική συμβολή των γυναικών στην πολιτιστική κληρονομιά και τη σύγχρονη δημιουργία.

Τη διοργάνωση συντονίζουν η Περιφέρεια Κρήτης και ο Δήμος Αρχανών – Αστερουσίων, με την υποστήριξη της Εφορείας Αρχαιοτήτων Ηρακλείου. Υγειονομική κάλυψη παρέχει ο «Φίλιος Ζεύς».Και τις δύο ημέρες η είσοδος για το κοινό είναι ελεύθερη.

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