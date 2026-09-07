«Όχι» στη δομή των Αθανάτων - Οι κάτοικοι ζητούν παρέμβαση των τουριστικών φορέων

Την άμεση και δημόσια παρέμβαση του Συνδέσμου Τουριστικών και Ταξιδιωτικών Γραφείων Μιχάλη Βλατάκη προς τον Υπουργό Μετανάστευσης και Ασύλου, με στόχο να αποκλειστεί η προτεινόμενη χωροθέτηση δομής φιλοξενίας μεταναστών στο εργοστάσιο Σκουλούδη, ζητούν οι φορείς και οι κάτοικοι της ευρύτερης περιοχής των Σταυρακίων.

Σε επιστολή τους, με αφορμή και την επικείμενη συνάντηση της ερχόμενης Τρίτης, ο Πρόεδρος της Κοινότητας Σταυρακίων, ο Πρόεδρος της ΟΕΒΕΝΗ και οι κάτοικοι της περιοχής καλούν τον Σύνδεσμο να τοποθετηθεί δημόσια και να ζητήσει από τον αρμόδιο Υπουργό την αναζήτηση εναλλακτικής θέσης.

Όπως υποστηρίζουν, η επιλογή του συγκεκριμένου χώρου δεν αφορά μόνο την τοπική κοινωνία, αλλά συνδέεται άμεσα με την εικόνα και την εύρυθμη λειτουργία του τουριστικού προϊόντος της περιοχής και συνολικά της Κρήτης.

Ιδιαίτερη έμφαση δίνουν στη θέση του εργοστασίου, πάνω στον δρόμο Ηρακλείου – Μοιρών, τον οποίο χαρακτηρίζουν βασική τουριστική διαδρομή. Πρόκειται, όπως αναφέρουν, για έναν οδικό άξονα που συνδέει την Κνωσό με τη Φαιστό, τη Γόρτυνα, τις αρχαιολογικές θέσεις της Μεσαράς, το νέο Μουσείο της Μεσαράς, αλλά και με εκατοντάδες τουριστικά καταλύματα, επιχειρήσεις και αξιοθέατα του νότου.

Αναλυτικά σε σχετική επιστολή αναφέρονται τα εξής:

Με την ιδιότητά σας ως Προέδρου του Συνδέσμου Τουριστικών και Ταξιδιωτικών Γραφείων και σε συνέχεια της από 13/7/26 επιστολής μας, θα θέλαμε να ζητήσουμε την άμεση και δημόσια τοποθέτησή σας προς τον Υπουργό Μετανάστευσης και Ασύλου (ενόψει και της επικείμενης συνάντησης που έχουμε την ερχόμενη Τρίτη) σχετικά με την προτεινόμενη χωροθέτηση δομής φιλοξενίας στον χώρο του εργοστασίου Σκουλούδη.



Θεωρούμε ότι η συγκεκριμένη επιλογή παρουσιάζει σοβαρά προβλήματα καταλληλότητας



και, πέρα από τα ζητήματα που αφορούν την τοπική κοινωνία, δημιουργεί εύλογες και σοβαρές ανησυχίες για την εικόνα και την εύρυθμη λειτουργία του τουριστικού προϊόντος της περιοχής και συνολικά της Κρήτης.



Ο συγκεκριμένος δρόμος δεν αποτελεί έναν απλό τοπικό οδικό άξονα. Αποτελεί βασική τουριστική διαδρομή, η οποία συνδέει την Κνωσό, ένα από τα σημαντικότερα μνημεία της Κρήτης και της Ελλάδας, με τη Φαιστό, τη Γόρτυνα, τις υπόλοιπες σημαντικές αρχαιολογικές



θέσεις της Μεσαράς, το νέο Μουσείο της Μεσαράς, καθώς και με εκατοντάδες τουριστικά



καταλύματα, επιχειρήσεις και αξιοθέατα του νότου.



Πρόκειται για μια περιοχή που δέχεται πολύ μεγάλο αριθμό επισκεπτών καθ’ όλη τη διάρκεια



της τουριστικής περιόδου και αποτελεί βασικό τμήμα της τουριστικής κίνησης της Κρήτης.



Η εγκατάσταση μιας μεγάλης δομής φιλοξενίας σε αυτό το συγκεκριμένο σημείο στην



Ηρακλείου -Μοιρων, δημιουργεί κατά την άποψή μας, δύο διαφορετικά αλλά εξίσου



σημαντικά ζητήματα:



Πρώτον, το ζήτημα της εικόνας του τουριστικού προορισμού.



Η παρουσία μιας εγκατάστασης υψηλής ασφάλειας, με περίφραξη, αστυνομική επιτήρηση



και αυξημένη κίνηση οχημάτων μεταφοράς, ακριβώς πάνω σε μια από τις βασικές διαδρομές



των επισκεπτών προς τους σημαντικότερους αρχαιολογικούς και τουριστικούς προορισμούς



του νότου, δεν συνάδει με την εικόνα που θέλουμε να προσφέρουμε στους επισκέπτες ενός



νησιού που αποτελεί ναυαρχίδα του ελληνικού τουρισμού.



Δεν είναι ζήτημα διάκρισης ή απαξίωσης των ανθρώπων που θα φιλοξενούνται. Είναι ζήτημα



ορθού χωροταξικού και τουριστικού σχεδιασμού.



Δεύτερον, το ζήτημα της ομαλής κυκλοφορίας και της ασφάλειας της τουριστικής



μετακίνησης.



Μια δομή μεγάλης συγκέντρωσης ανθρώπων σε σημείο που βρίσκεται πάνω σε σημαντικό



τουριστικό οδικό άξονα δημιουργεί εύλογη ανησυχία για τυχόν περιστατικά έντασης,



διαμαρτυριών ή άλλων απρόβλεπτων γεγονότων που θα μπορούσαν να προκαλέσουν



διακοπή ή σοβαρή επιβράδυνση της κυκλοφορίας.



Μια τέτοια εξέλιξη θα μπορούσε να επηρεάσει όχι μόνο την καθημερινότητα των κατοίκων,



αλλά και τις οργανωμένες τουριστικές μετακινήσεις, τις εκδρομές, τα τουριστικά λεωφορεία,



τις μετακινήσεις επισκεπτών προς και από το αεροδρόμιο και, κατ’ επέκταση, τον συνολικό



τουριστικό προγραμματισμό.



Σε έναν προορισμό όπου η τουριστική εμπειρία και η αξιοπιστία των μετακινήσεων



αποτελούν βασικό μέρος του προϊόντος, η πρόληψη τέτοιων κινδύνων πρέπει να αποτελεί



βασικό κριτήριο χωροθέτησης.



Για τους παραπάνω λόγους, σας ζητούμε να τοποθετηθείτε δημόσια και να ζητήσετε από τον



Υπουργό:



Να μην επιλεγεί για τη συγκεκριμένη δομή σημείο που βρίσκεται επάνω ή σε άμεση γειτνίαση



με βασική τουριστική διαδρομή, κατοικίες και επιχειρηματικήδραστηριότητα.



Να εξεταστεί κατάλληλος χώρος εκτός των βασικών τουριστικών διαδρομών, με επαρκή



πρόσβαση, κατάλληλες υποδομές και δυνατότητα ασφαλούς και ελεγχόμενης λειτουργίας,



ώστε:



- να προστατεύεται το τουριστικό προϊόν,



- να μην επιβαρύνονται οι τουριστικές μετακινήσεις,



- να μην επηρεάζεται η εικόνα των σημαντικών αρχαιολογικών και τουριστικών διαδρομών,



- να μην δημιουργούνται προβλήματα σε κατοικίες και επιχειρήσεις,



- και να προστατεύεται τόσο η τοπική κοινωνία όσο και οι ίδιοι οι επισκέπτες.



Το τουριστικό προϊόν είναι εξαιρετικά ευαίσθητο. Η πρόληψη μιας πιθανής αρνητικής



επίπτωσης είναι πάντοτε προτιμότερη από την προσπάθεια αντιμετώπισής της αφού έχει ήδη



δημιουργηθεί.



Για τον λόγο αυτό θεωρούμε ιδιαίτερα σημαντική τη δημόσια παρέμβαση του Συνδέσμου



σας προς τον Υπουργό, ώστε η τελική επιλογή να γίνει με σοβαρά χωροταξικά, τουριστικά και



επιχειρησιακά κριτήρια και όχι αποκλειστικά με κριτήριο τη διαθεσιμότητα ενός



υφιστάμενου κτιρίου.



Σας ζητάμε όχι απλώς να εκδώσετε μια ανακοίνωση αλλά να ζητήσετε από τον υπουργό να



αποκλειστεί η συγκεκριμένη θέση από τη χωροθέτηση λόγω της θέσης της πάνω σε βασικό



τουριστικό άξονα και να εξεταστεί εναλλακτική θέση εκτός τουριστικών διαδρομών.



Με εκτίμηση,



Ο Πρόεδρος της κοινότητας Σταυρακίων



Ο Πρόεδρος ΟΕΒΕΝΗ



Οι κάτοικοι της ευρύτερης περιοχή

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