Μετοχικό ταμείο: Ξεκινά η υποβολή αιτήσεων για χορήγηση δανείων - Οι δικαιούχοι

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Ξεκινά η αντίστροφη μέτρηση για την έναρξη της διαδικασίας χορήγησης δανείων από το Μετοχικό Ταμείο Πολιτικών Υπαλλήλων (Μ.Τ.Π.Υ.), καθώς την Τετάρτη, 9 Σεπτεμβρίου 2026, στις 11:00 π.μ., ανοίγει η ψηφιακή εφαρμογή για την υποβολή αιτήσεων εκδήλωσης ενδιαφέροντος.

Η πλατφόρμα θα παραμείνει ενεργή μέχρι την εξάντληση του διαθέσιμου ποσού που έχει εγκριθεί, οπότε και θα τεθεί εκτός λειτουργίας.

Οι δικαιούχοι και οι προϋποθέσεις

Το Μετοχικό Ταμείο Πολιτικών Υπαλλήλων (Μ.Τ.Π.Υ.) χορηγεί δάνεια (χρηματικές διευκολύνσεις) στους εν ενεργεία μετόχους του για την αντιμετώπιση έκτακτων οικονομικών αναγκών κατά τη διάρκεια του υπαλληλικού τους βίου και εξοφλούνται σε 36 μηνιαίες ισόποσες τοκοχρεωλυτικές δόσεις. Δάνεια από το Μ.Τ.Π.Υ. δικαιούνται μόνο οι εν ενεργεία μέτοχοι.

Μέτοχοι του Μ.Τ.Π.Υ. είναι οι μόνιμοι τακτικοί δημόσιοι υπάλληλοι, το προσωπικό (πολιτικό και ένστολο) του Πυροσβεστικού Σώματος, καθώς και το πολιτικό προσωπικό της ΕΛ.ΑΣ. και οι αστυνομικοί που έχουν υπαχθεί στα ασφαλιστικά ταμεία της πρώην Αστυνομίας Πόλεων, αλλά και οι προαιρετικά εγγεγραμμένοι στο Μ.Τ.Π.Υ. υπάλληλοι των δήμων. Οι μέτοχοι που υπάγονται στην ΕΛΑΣ θα πρέπει να εφαρμόζουν την από 29/10/2024 Διαταγή της υπηρεσίας τους με αρ. 28030/24/2222968.

Δικαίωμα λήψης δανείου έχουν οι μέτοχοι που συμμετέχουν στο Ταμείο για διάστημα άνω των δύο ετών, με συνεχόμενες μηνιαίες κρατήσεις υπέρ Μ.Τ.Π.Υ., βάσει των στοιχείων της ΕΑΠ που διαθέτει το Μ.Τ.Π.Υ. κατά την ημέρα της αίτησης και με την προϋπόθεση ότι πληρούν το ηλικιακό κριτήριο των 65 ετών (64 έτη-11 μήνες-29 ημέρες).

Δεν δικαιούνται δάνειο:

- οι μη μέτοχοι του Μ.Τ.Π.Υ.,

- οι μέτοχοι που δεν έχουν συμπληρώσει διετή συμμετοχή στο Μ.Τ.Π.Υ.,

- οι μέτοχοι που είναι άνω των 64 ετών-11 μηνών-29 ημερών,

- οι μέτοχοι που δεν έχουν μηνιαίες συνεχόμενες τακτικές κρατήσεις υπέρ Μ.Τ.Π.Υ.,

- οι μέτοχοι που οφείλουν προηγούμενο δάνειο,

- οι μέτοχοι που έχουν υποβάλει αίτηση παραίτησης,

- οι μέτοχοι που βρίσκονται σε άδεια άνευ αποδοχών και

- οι μέτοχοι που δεν είναι φορολογικά ενήμεροι για είσπραξη χρημάτων από φορείς του δημόσιου τομέα, πλην κεντρικής διοίκησης.

Όπως ανακοινώθηκε, οι ενδιαφερόμενοι κατά την υποβολή των αιτήσεων δεν θα πρέπει να υποβάλουν αίτηση αλλαγής στοιχείων, διότι αυτά λαμβάνονται αυτόματα από το Μητρώο Πολιτών.

Τα μόνα στοιχεία που απαιτείται να συμπληρώσουν στην αίτηση είναι ο αριθμός του κινητού τηλεφώνου και η διεύθυνση του προσωπικού ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email).

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