OPEC+: Αμετάβλητη η παραγωγή πετρελαίου

Ο OPEC+ αποφάσισε την Κυριακή να διατηρήσει αμετάβλητη την πολιτική παραγωγής πετρελαίου για τον Οκτώβριο, σύμφωνα με ανακοίνωση του οργανισμού, καθώς τα μέλη του χρειάζονται περισσότερο χρόνο για να συμφωνήσουν τις νέες ποσοστώσεις πριν αποφασίσουν τα επόμενα βήματα.







Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε μεταξύ των επτά βασικών μελών του OPEC+, της Σαουδικής Αραβίας, της Ρωσίας, του Ιράκ, του Κουβέιτ, της Αλγερίας, του Καζακστάν και του Ομάν, σε μια περίοδο κατά την οποία ο πόλεμος στην περιοχή συνεχίζει να διαταράσσει τις εξαγωγές πετρελαίου μέσω των Στενών του Ορμούζ.







Η εξέλιξη αυτή περιορίζει σημαντικά την επιρροή του OPEC+ στην αγορά, καθώς ακόμη και μια αλλαγή στους στόχους παραγωγής δεν εγγυάται ότι οι αντίστοιχες ποσότητες μπορούν πράγματι να παραχθούν και να φτάσουν στους καταναλωτές.







«Ο OPEC+ έχει σήμερα πολύ περιορισμένη ισχύ στην πραγματική αγορά πετρελαίου», δήλωσε ο Jorge Leon της Rystad Energy. Όπως σημείωσε, «η ομάδα μπορεί να αλλάξει τους στόχους παραγωγής στα χαρτιά, αλλά δεν μπορεί να εγγυηθεί ότι αυτά τα βαρέλια θα παραχθούν ή θα φτάσουν πράγματι στην αγορά».





Στο επίκεντρο οι ποσοστώσεις του 2027

Τον Αύγουστο, ο OPEC+ είχε συμφωνήσει σε αύξηση της παραγωγής για τον Σεπτέμβριο, ολοκληρώνοντας τη σταδιακή άρση μιας περικοπής παραγωγής κατά 1,65 εκατ. βαρέλια ημερησίως, η οποία είχε συμφωνηθεί αρχικά το 2023.







Ωστόσο, παρά τις συμφωνημένες αυξήσεις, η πραγματική παραγωγή του OPEC+ παραμένει σημαντικά χαμηλότερη από τους επίσημους στόχους, λόγω των επιπτώσεων του πολέμου και των προβλημάτων στην εφοδιαστική αλυσίδα.







Παράλληλα, παραμένει σε ισχύ ένα ακόμη επίπεδο περικοπών, το οποίο αφορά τα περισσότερα από τα 21 μέλη του OPEC+ και έχει προγραμματιστεί να διατηρηθεί έως το τέλος του 2026.







Πριν αποφασιστεί η σταδιακή άρση και αυτών των περικοπών, ο OPEC+ θα πρέπει να αξιολογήσει την παραγωγική δυναμικότητα των μελών του. Η διαδικασία αυτή θα χρησιμοποιηθεί για τον καθορισμό των νέων βάσεων παραγωγής για το 2027, πάνω στις οποίες θα υπολογιστούν οι μελλοντικές ποσοστώσεις.







Η σχετική συζήτηση αναμένεται να πραγματοποιηθεί αργότερα μέσα στο 2026. Ως εκ τούτου, ο OPEC+ εκτιμάται ότι είναι πιθανό να παγώσει τις αυξήσεις παραγωγής κατά το τέταρτο τρίμηνο. Η ανακοίνωση της Κυριακής, πάντως, δεν περιείχε αναφορά στην πολιτική του οργανισμού πέραν του Οκτωβρίου.







Τα επτά μέλη που συμμετείχαν στη συνάντηση θα πραγματοποιήσουν την επόμενη συνεδρίασή τους στις 4 Οκτωβρίου.





Εβδομαδιαία άνοδος άνω του 7% για το πετρέλαιο

Η απόφαση του OPEC+ έρχεται σε μια ιδιαίτερα ευμετάβλητη περίοδο για τις διεθνείς αγορές πετρελαίου. Οι τιμές σημείωσαν άνοδο άνω του 7% την προηγούμενη εβδομάδα, καθώς ΗΠΑ και Ιράν επανέλαβαν τις στρατιωτικές ανταλλαγές, με τη σύγκρουση να εισέρχεται στον έβδομο μήνα.







Το Brent έκλεισε την Παρασκευή στα 96,28 δολάρια το βαρέλι, σημειώνοντας ημερήσια άνοδο 76 σεντς και εβδομαδιαία άνοδο σχεδόν 8%.







Το West Texas Intermediate (WTI) ενισχύθηκε κατά 18 σεντς, στα 91,48 δολάρια το βαρέλι, καταγράφοντας εβδομαδιαία άνοδο σχεδόν 10%.







Παράλληλα, οι τιμές του ντίζελ στις ΗΠΑ έφτασαν σε επίπεδα-ρεκόρ, ενισχύοντας τις ανησυχίες για τις επιπτώσεις που μπορεί να έχει η παρατεταμένη γεωπολιτική κρίση στον πληθωρισμό και στο κόστος ενέργειας.

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