Αίγυπτος: Γνωστή παρουσιάστρια καταδικάστηκε σε θάνατο διά απαγχονισμού

Σε θανατική ποινή δια απαγχονισμού καταδικάστηκαν η Αιγύπτια παρουσιάστρια Sarah Khalifa και ακόμη 11 άτομα, αφού κρίθηκαν ένοχοι για υποθέσεις ναρκωτικών.

Σύμφωνα με την εφημερίδα al-Ahram, αποτελούσαν μέλη εγκληματικής οργάνωσης που εισήγαγε πρώτες ύλες για την παρασκευή ναρκωτικών ουσιών με σκοπό την εμπορία τους. Παράλληλα, στην κατοχή τους βρέθηκαν παράνομα πυροβόλα όπλα και πολεμοφόδια.

Από την παρουσίαση αστυνομικής εκπομπής στο εδώλιο



Η 39χρονη Khalifa είναι ευρέως γνωστή στην Αίγυπτο από την παρουσίαση της εκπομπής «Mission Impossible». Η ίδια αρνείται όλες τις κατηγορίες. Ακόμη εννέα συγκατηγορούμενοί της καταδικάστηκαν σε ισόβια κάθειρξη, ενώ επτά αθωώθηκαν.







Ο συνήγορος της Khalifa δήλωσε ότι πρόκειται να ασκήσει έφεση κατά της θανατικής ποινής. Η ετυμηγορία είχε ανακοινωθεί αρχικά τον περασμένο μήνα, ωστόσο επικυρώθηκε έναν μήνα αργότερα, αφού το δικαστήριο έλαβε τη θρησκευτική γνωμοδότηση του Μεγάλου Μουφτή της Αιγύπτου -μια υποχρεωτική νομική διαδικασία για τις υποθέσεις που επισύρουν τη θανατική ποινή.







Τα ευρήματα και οι καταθέσεις στη δίκη



Κατά τη διάρκεια της δίκης, το δικαστήριο ενημερώθηκε ότι οι αρχές κατέσχεσαν περισσότερα από 750 κιλά ναρκωτικών ουσιών, καθώς και τις εισαχθείσες πρώτες ύλες για την παρασκευή τους.

Σύμφωνα με την εφημερίδα al-Ahram, 20 μάρτυρες κατέθεσαν στους εισαγγελείς, ενώ παρουσιάστηκαν και ηλεκτρονικά αποδεικτικά στοιχεία, τα οποία περιλάμβαναν συνομιλίες και βιντεοληπτικό υλικό.

Όπως μεταδίδει η κρατική εφημερίδα Akhbar al-Youm, όταν ο δικαστής ρώτησε την Khalifa για τον υποτιθέμενο ρόλο της κατά τη διάρκεια εμφάνισής της στο δικαστήριο τον περασμένο Σεπτέμβριο, εκείνη υποστήριξε ότι δεν είχε δει ποτέ ναρκωτικά μέχρι τη στιγμή που τη φωτογράφισαν με αυτά στα γραφεία της υπηρεσίας δίωξης ναρκωτικών.

Αντιδράσεις για τις θανατικές ποινές στην Αίγυπτο



Σύμφωνα με έκθεση της Διεθνούς Αμνηστίας για το 2025, επιβλήθηκαν 492 θανατικές ποινές κατά τη διάρκεια εκείνου του έτους, εκ των οποίων οι 23 εκτελέστηκαν.

Οι κατηγορούμενοι κρίθηκαν ένοχοι για διακίνηση ναρκωτικών και βιασμό, «εγκλήματα που δεν συνιστούν “ανθρωποκτονία από πρόθεση”, στην οποία πρέπει να περιορίζεται η χρήση της θανατικής ποινής σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο και τα διεθνή πρότυπα», αναφέρει η έκθεση.

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