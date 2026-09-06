Αρμάνι Μιλάνο - Φενέρμπαχτσε 79-81: Νίκη στο φινάλε και τρίτη θέση για τους Τούρκους

Νίκη της Φενέρμπαχτσε στον μικρό τελικού του διεθνούς φιλικού τουρνουά που διεξάγεται στα ¨Δύο Αοράκια¨. Η ομάδα του Σαρούνας Γιασεκεβίτσιους επικράτησε με 81-79 της Αρμάνι Μιλάνο των Μόουζες Ράιτ και Άλεκ Πίτερς και πήρε την τρίτη θέση του τουρνουά.

Πολύ καλύτερο ξεκίνημα για την τουρκική ομάδα, που πήρε προβάδισμα στην πρώτη περίοδο διά χειρός του Κλάιμπερν και του Μπόλντγουιν (19-28). Η Αρμάνι έβγαλε αντίδραση στο δεύτερο δεκάλεπτο, έχοντας καλύτερα ποσοστά έξω από τα 6.75 και τον Μόουζες Ράιτ σε καλή κατάσταση (40-43).

Η Φενέρμπαχτσε ανέβασε τη διαφορά στους 9 μετά την ανάπαυλα (40-49) με κάρφωμα του Χόρτον Τάκερ. Όμως, ο Αμερικανός τραυματίστηκε στον καρπό σε μια προσπάθειά του για λέι απ, ενώ ο Αρ Τζέι Κόουλ στην άλλη πλευρά οδήγησε την Αρμάνι σε σερί 15-0 (55-49). Ο Γιουζάνγκ σκόραρε δύο τρίποντα, με τις δύο ομάδες να τελειώνουν την τρίτη περίοδο ισόπαλες.

Στο τελευταίο δεκάλεπτα, οι αλλαγές προβαδισμάτων ήταν συνεχείς, με τη κάθε ομάδα να απαντούν στην άλλη. Ο Μόουζες Ράιτ πέτυχε έξι σερί πόντους για το 75-73, ο Κλάιμπερν απάντησε για το 76-76 και ο Τρεντ Φόρεστ πέτυχε το πιο σημαντικό καλάθι του ματς για το 80-79. Ο Ράιτ αστόχησε στην επόμενη επίθεση, ο Σιλντς είχε 1/2 βολές και ο Πίτερς αστόχησε πίσω από το κέντρο για το τελικό 81-79.

10λεπτα: 19-28, 40-43, 60-60, 79-81

Αρμάνι Μιλάνο (Ποέτα): Μπαρνέλ 3, Κόουλ 17 (3/3 τρίποντα, 4 ριμπάουντ, 7 ασίστ), Ράιτ 20 (6/10 δίποντα, 1/1 τρίποντο, 5/7 βολές, 3 κλεψίματα), Τονούτ 6 (2), Τόμπσον 5, Φλακαντόρι 3 (1/4 τρίποντα), Χολ 10 (1/4 τρίποντα, 4 λάθη), Μάθιους 2 (0/5 τρίποντα), Πίτερς 11 (2/6 τρίποντα, 11 ριμπάουντ, 2 λάθη), Μπούκερ 2, Ακέλε

Φενέρμπαχτσε (Γιασικεβίτσιους): Μπίνγκαμ 4 (4 ριμπάουντ), Μπάλντουιν 10 (2/4 τρίποντα, 5 ασίστ), Σανλί 1, Χόρτον-Τάκερ 6 (0/3 τρίποντα, 3 λάθ), Τζούζανγκ 12 (2/4 τρίποντα, 4 ριμπάουντ), Φόρεστ 7 (4 ριμπάουντ, 6 ασίστ), Κι 5 (6 ριμπάουντ), Μπιτίμ 2, Κλάιμπερν 13 (2/5 τρίποντα, 4 ριμπάουντ), Σίλβα 6, Σιλντς 6 (1/3 τρίποντα, 5 ριμπάουντ), Σαρτζούνας 9 (1)