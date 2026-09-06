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Μουτσινάς: Ο διαφορετικός απολογισμός για τα γενέθλιά του

μουτσινάς
clock 18:00 | 06/09/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Ο Νίκος Μουτσινάς βρίσκεται αυτές τις ημέρες στην Γουατεμάλα και σήμερα έχει τα γενέθλιά του έτσι έκανε μια διαφορετική ανάρτηση στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram.

Η αλλαγή της ημέρας τον βρήκε μέσα σε ένα αεροπλάνο, πάνω από τα σύννεφα.

"Colourful birthday post🤠Δεν είμαι μεγάλος fun με τα γενέθλια και ότι πρέπει να κάνεις κάτι οπωσδήποτε και όσο μεγαλώνεις και περνάς τις δεκαετίες κάτι πιο εντυπωσιακό.

Και να τα dirty thirty και να τα 40’s is the new 30’s και τώρα που είμαι μια ανάσα πριν τα πενήντα…χωρίς να το έχω προγραμματίσει με βρήκαν τα γενέθλια μου στον αέρα.. Σε ένα αεροπλάνο,στον απέραντο ουρανό και στα σύννεφα να βιώνω την απόλυτη ελευθερία..το πέταγμα..Το σωματικό και το ψυχικο που είναι και το ζητούμενο..Συνειδητοποίησα,οχι πάντα με ευκολο τρόπο, ότι όλα τα συναισθήματα είναι χρήσιμα .. και τα βαριά,που σε βάζουν να σκεφτείς και να πάρεις αποφάσεις,και τα πιο ελαφριά που σου θυμίζουν πόσο το θέλει η ψυχή σου να ευφραίνεται.Θα σταθώ στην χαρά…που για πολλά χρόνια την βίωνα με τύψεις..

Και κάπως πήγε να γίνει συνήθειο το να μην χαίρομαι για να:

Μην το γκαντεμιασω; Μην με γκαντεμιασουν ;  Μην με ζηλεύουν; Μην μου βγει ξινό;

Για να είμαι συμβατός με τους δικούς μου ανθρώπους που μπορεί να μην είναι χαρούμενοι;

Και κάπου είπα..ώπα..

Μου αζιζει να είμαι χαρούμενος οποιαδήποτε στιγμή μου δωθεί η ευκαιρία..και αυτό κάνω..

Από το πιο μικρό μέχρι το πιο μεγάλο συμβάν που θα μου δημιουργήσει χαρά,εγώ είμαι πια παρών να το βιώσω χωρίς καμμία τύψη..

FYI:απελευθερωτικό.😉", έγραψε στην ανάρτηση.

A post shared by Nikos Moutsinas (@nikosmoutsinas)

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