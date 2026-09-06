ΔΕΘ: Σκληρή κριτική σε Μητσοτάκη από τα κόμματα

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Απάντηση στις χθεσινές εξαγγελίες του πρωθυπουργού σε σύγκριση μάλιστα με τις δικές της αντίστοιχες προτάσεις δίνει με ανακοίνωσή της η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη.

«Απέναντι στο Εθνικό Σχέδιο Ανασυγκρότησης της ΕΛΑΣ, ο κ. Μητσοτάκης επέλεξε να υποσχεθεί ψίχουλα στους πολίτες από το μεγάλο φαγοπότι που έχει στήσει με τα καρτέλ και τα συμφέροντα. Οι Ελληνίδες και οι Έλληνες, όμως, αξίζουν μια καλύτερη ζωή» αναφέρει η ΕΛΑΣ.

Αντιπαραβάλλει μάλιστα τα όσα εξήγγειλε ο πρωθυπουργός, με τις δικές της προτάσεις:

Μισθοί:

«Ο κατώτατος ως ταβάνι ή καλύτερες αμοιβές για όλους τους εργαζόμενους;

Εξαγγελίες κυβέρνησης: Κατώτατος μισθός 1.000€ έως τον Ιανουάριο του 2028. Μείωση 0,5 ποσοστιαία μονάδα των ασφαλιστικών εισφορών των εργαζομένων από 1.4.2027. Μέσος μισθός πάνω από 1.800€ έως το 2030

Πρόταση ΕΛΑΣ: Κατώτατος μισθός 1.000€ μέσα στο 2027 και μέσος μισθός πλήρους απασχόλησης 1.800€ στο τέλος της τετραετίας. Επαναφορά των συλλογικών διαπραγματεύσεων, ενίσχυση των κλαδικών συλλογικών συμβάσεων και των ελεγκτικών μηχανισμών στην αγορά εργασίας. Στόχος της ΕΛΑΣ είναι καλύτερες αμοιβές, ισχυρότερες συλλογικές συμβάσεις και περισσότερη δύναμη στον εργαζόμενο.

Ακρίβεια:

Παρακολουθούμε τις τιμές ή παρεμβαίνουμε για να τις συγκρατήσουμε;

Εξαγγελίες κυβέρνησης: Δεν προβλέπεται μείωση του ΦΠΑ στα βασικά είδη διατροφής, ατομικής υγιεινής και στα βρεφικά είδη. Δεν προβλέπονται έλεγχοι απέναντι στα καρτέλ.

Πρόταση ΕΛΑΣ: ΦΠΑ 6% στα βασικά είδη διατροφής, ατομικής υγιεινής και στα βρεφικά είδη, με εκτιμώμενο όφελος άνω των 600€ τον χρόνο για κάθε νοικοκυριό. Λειτουργία Ψηφιακού Παρατηρητηρίου Καταγραφής Τιμών «Από το Χωράφι στο Ράφι». Θέσπιση ανώτατου περιθωρίου κέρδους ανά κρίκο της αλυσίδας. Ενίσχυση της Επιτροπής Ανταγωνισμού και ουσιαστικοί έλεγχοι απέναντι στα καρτέλ και τις ολιγοπωλιακές πρακτικές. Η ακρίβεια απαιτεί έλεγχο της αγοράς και παρέμβαση στις τιμές.

Περιφερειακές ανισότητες:

Μια φοροελάφρυνση ή πραγματικό δικαίωμα να μείνεις στον τόπο σου;

Εξαγγελίες κυβέρνησης: Από το 2027, κατάργηση ΕΝΦΙΑ και μείωση τεκμηρίων κατά 50% σε οικισμούς έως 2.000 κατοίκους – 2.200 στη Δυτική Μακεδονία.

Πρόταση ΕΛΑΣ: Εθνικό Πρόγραμμα «Δικαίωμα να μείνεις στον τόπο σου» για κατοίκους οικισμών έως 1.000 κατοίκους.

Ψηφιακή κάρτα ενίσχυσης για το πρόσθετο κόστος ζωής σε μετακινήσεις, καύσιμα, θέρμανση, ενέργεια και βασικά αγαθά, με αυξημένη στήριξη ανάλογα με τον αριθμό των παιδιών.Εγγυημένη πρόσβαση σε υγεία, φάρμακα, συγκοινωνίες και βασικές υπηρεσίες, καθώς και στήριξη στέγασης για δημόσιους λειτουργούς.

Περιφερειακή σύγκλιση σημαίνει να μπορείς να ζήσεις, να δουλέψεις και να μεγαλώσεις την οικογένειά σου στον τόπο σου.

Ηλεκτρικό ρεύμα:

Μείωση στη χονδρική ή πραγματική μείωση στον λογαριασμό;

Εξαγγελίες κυβέρνησης: Από 1/1/2027, μείωση 50% στις χρεώσεις ΥΚΩ. Σταδιακή μείωση της χονδρικής τιμής του ηλεκτρικού ρεύματος κατά 30% έως το 2029.

Πρόταση ΕΛ.Α.Σ.: Ελάχιστη Εγγυημένη Ποσότητα Ηλεκτρικής Ενέργειας για κάθε νοικοκυριό, σε σταθερή και προσιτή τιμή, με στόχο μείωση 30% στους λογαριασμούς ρεύματος, μέσω και μακροχρόνιων συμβάσεων με παραγωγούς ΑΠΕ.

Ενίσχυση του δημόσιου ρόλου της ΔΕΗ για συγκράτηση των τιμών και προστασία των νοικοκυριών.

Η ενεργειακή πολιτική δεν κρίνεται στα χρηματιστήρια. Κρίνεται στον λογαριασμό που φτάνει στο σπίτι.

Ενίσχυση συνταξιούχων:

27 λεπτά τη μέρα ή πραγματική στήριξη;

Εξαγγελίες κυβέρνησης: Αύξηση επιδόματος από 300€ σε 400€ τον χρόνο ενώ ισχύουν ηλικιακά, εισοδηματικά, περιουσιακά και οικογενειακά κριτήρια. Η πραγματική ενίσχυση: 100€ τον χρόνο — 27 λεπτά την ημέρα.

Πρόταση ΕΛΑΣ: Μηδενική συμμετοχή στα φάρμακα, με όφελος 360–720€ ετησίως. Εθνικό Σύστημα Φροντίδας ηλικιωμένων και ατόμων με αναπηρία. Ειδική ενίσχυση για οικογένειες που φροντίζουν ανθρώπους με Αλτσχάιμερ και άνοια.

Η στήριξη των συνταξιούχων είναι φάρμακα, φροντίδα και αξιοπρέπεια κάθε μέρα».

ΣΥΡΙΖΑ

Επίθεση κατά του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη εξαπέλυσε ο εκπρόσωπος Τύπου και Επικοινωνίας του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Γιώργος Παναγιώτοπουλος με αφορμή τη συνέντευξη Τύπου στην ΔΕΘ.

«Στο άκουσμα της απάντησής του κατά την διάρκεια της συνέντευξης στην ΔΕΘ, κάθε δημοκρατικός πολίτης, θύμωσε και κατανόησε τι είδους ακραίος νεοφιλελεύθερος τον κυβερνά» αναφέρει ο εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ και προσθέτει: «Ο Πρωθυπουργός των καρτέλ και Πρωθυπουργός με το κόμμα που πτώχευσε την Ελλάδα, σοκάρεται από την έννοια «λαϊκή ευημερία» καθώς στην δυναστεία που εκπροσωπεί γίνεται αποδεκτός μόνο ο όρος «ευημερία των πλουσίων».

Συνεχίζοντας την επίθεση αναφέρει: «Δεν περιμέναμε κάτι καλύτερο από αυτόν που φτωχοποίησε το 80% των πολιτών και έχει καταστήσει άπιαστο όνειρο την δημιουργία οικογενείας από τους νέους.

«Δεν βγάζουν μήνα»

Από αυτόν που αδιαφορεί για το γεγονός ότι εργάζονται οι Ελληνίδες και οι Έλληνες πιο σκληρά από όλους τους ευρωπαίους και «δεν βγάζουν μήνα».

Από αυτόν που χάρισε 13 δις ευρώ στους ξένους δανειστές για χρέη ρυθμισμένα μέχρι το 2041 και δανείζεται με 4%, στέλνοντας τον λογαριασμό στους πολίτες.

Από αυτόν που έδωσε 20 δις ευρώ κρατικές εγγυήσεις σε funds και servicers για να παίρνουν τα σπίτια του κόσμου με τοκογλυφικές πρακτικές».

Κλείνοντας υπογραμμίζει: «Την Παρασκευή στις 11/9 ο ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ, στην ΔΕΘ θα καταθέσει το δικό του σχέδιο απαλλαγής των πολιτών από το επαχθές και αβάστακτο χρέος και ανάκτησης της δημόσιας περιουσίας από τους δισεκατομμυριούχους φίλους του που φορολογούνται με 5%. Ντροπή και μόνο. Όταν οι άλλοι σωπαίνουν, ο ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ παίρνει θέση».

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