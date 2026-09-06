Ο Μιχάλης Λεβεντογιάννης στο κόκκινο χαλί του Φεστιβάλ Βενετίας 2026

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Ο Μιχάλης Λεβεντογιάννης έδωσε το «παρών» στην επίσημη προβολή της ταινίας «Mr. Nelson, Did You Kill People?», η οποία πραγματοποιήθηκε στη Sala Grande στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Βενετίας.

Ο γοητευτικός ηθοποιός εμφανίστηκε στο κόκκινο χαλί με ένα κομψό total black look. Επέλεξε μαύρο κοστούμι, μαύρο πουκάμισο και γραβάτα.

Μάλιστα, ο ίδιος μοιράστηκε τις σχετικές φωτογραφίες.

«Venezia83. Mr. Nelson, Did you kill people?», έγραψε χαρακτηριστικά στη λεζάντα της ανάρτησής του.

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