Καραλής: Κοιμήθηκε αγκαλιά με το τρόπαιο μετά το πρώτο «διαμάντι» της καριέρας του

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Ο Εμμανουήλ Κάραλης κατέκτησε για πρώτη φορά στην καριέρα του το τρόπαιο του Diamond League, στον μεγάλο τελικό που πραγματοποιήθηκε στις Βρυξέλλες.

Ο Μανόλο επέστρεψε στο δωμάτιό του έχοντας μαζί του το πολυπόθητο τρόπαιο και δεν το αποχωρίστηκε ούτε στον ύπνο του.

Ο ίδιος δημοσίευσε ένα χιουμοριστικό στιγμιότυπο στο οποίο ποζάρει ξαπλωμένος στο κρεβάτι και αγκαλιά με το τρόπαιο.

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