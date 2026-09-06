ΚΥΡ.06 Σεπ 2026 00:01
radio icon100.6 FM KnossosFM
radio icon101.5 FM Ράδιο Κρήτη
GOSSIP - LIFESTYLE

Καραλής: Κοιμήθηκε αγκαλιά με το τρόπαιο μετά το πρώτο «διαμάντι» της καριέρας του

καραλης
clock 11:00 | 06/09/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης.
Add ekriti.gr on Google

Ο Εμμανουήλ Κάραλης κατέκτησε για πρώτη φορά στην καριέρα του το τρόπαιο του Diamond League, στον μεγάλο τελικό που πραγματοποιήθηκε στις Βρυξέλλες.

Ο Μανόλο επέστρεψε στο δωμάτιό του έχοντας μαζί του το πολυπόθητο τρόπαιο  και δεν το αποχωρίστηκε ούτε στον ύπνο του.

Ο ίδιος δημοσίευσε ένα χιουμοριστικό στιγμιότυπο στο οποίο ποζάρει ξαπλωμένος στο κρεβάτι και αγκαλιά με το τρόπαιο.

καραλης
καραλης

Διαβάστε επίσης 

Katy Perry: Η σπάνια εξομολόγηση για τον χωρισμό από τον Orlando Bloom

Η Κλέλια Ανδριολάτου «αποχαιρετά» το καλοκαίρι με μία topless πόζα στην παραλία

google news icon

Ακολουθήστε το ekriti.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις για την Κρήτη και όχι μόνο.

Εμμανουηλ Καραλης τρόπαιο
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Όλες οι ειδήσεις
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ
Ράδιο Κρήτη © | 2013 -2026 ekriti.gr Όροι Χρήσης | Ταυτότητα Designed by Cloudevo, developed by Pixelthis