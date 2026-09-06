Καραλής: Κοιμήθηκε αγκαλιά με το τρόπαιο μετά το πρώτο «διαμάντι» της καριέρας του

Ο Εμμανουήλ Κάραλης κατέκτησε για πρώτη φορά στην καριέρα του το τρόπαιο του Diamond League, στον μεγάλο τελικό που πραγματοποιήθηκε στις Βρυξέλλες.
Ο Μανόλο επέστρεψε στο δωμάτιό του έχοντας μαζί του το πολυπόθητο τρόπαιο και δεν το αποχωρίστηκε ούτε στον ύπνο του.
Ο ίδιος δημοσίευσε ένα χιουμοριστικό στιγμιότυπο στο οποίο ποζάρει ξαπλωμένος στο κρεβάτι και αγκαλιά με το τρόπαιο.
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