Ο κόμβος στην 62 Μαρτύρων, η συνάντηση με Πλεύρη και το γήπεδο του ΟΦΗ στην ανασκόπηση Καλοκαιρινού

Η εβδομαδιαία ανασκόπηση του Δημάρχου Ηρακλείου Αλέξη Καλοκαιρινού περιλαμβάνει τις εξελίξεις σχετικά με την κατασκευή του νέου κόμβου στη Λ. 62 Μαρτύρων, τη διεύρυνση της ομπρέλας προστασίας του Δήμου Ηρακλείου σε πολίτες που πλήττονται από καταστροφές, τον σχεδιασμό αξιοποίησης των πρώην στρατοπέδων Μπετεινάκη, Θεοδοσάκη και Γιακουμάκη, το νέο γήπεδο του ΟΦΗ, καθώς και τη νέα ρύθμιση οφειλών σε έως 48 δόσεις.

Επίσης, αναφορές στη συνάντηση εργασίας στην Αθήνα με τον Υπουργό Μετανάστευσης & Ασύλου Θάνο Πλεύρη για την απόφαση του Υπουργείου να δημιουργήσει κλειστό χώρο κράτησης προσφύγων/μεταναστών στο 10ο χλμ της Ηρακλείου – Μοιρών, τη δημιουργία νέων πεζών διαδρομών, στην οδό Πατριάρχου Γρηγορίου E΄, Γιάννη Χρονάκη, και Εμμανουήλ Ξάνθου, το φινάλε του 3ου Φεστιβάλ των Τειχών που θα γίνει με συναυλία του Nicola Piovani, καθώς και τα εγκαίνια της Μόνιμης Έκθεση Εθνικής Αντίστασης στη στοά Μακάσι, το Σάββατο 12/9.

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