Αυτοί είναι οι δύο πιλότοι του F-4 Phantom που έπεσε στην Τανάγρα: Ιωάννης Μπλέσιας και Δημήτρης Πέτρου

Το Γενικό Επιτελείο Αεροπορίας, σε ανακοίνωσή του, δημοσιεύει τα ονόματα και φωτογραφίες των δύο πιλότων που έχασαν τη ζωή τους στο τραγικό δυστύχημα με την πτώση του Phantom, σήμερα στο Air Flying Week της Τανάγρας.

Η ανακοίνωση του ΓΕΑ

Το Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου 2026 και ώρα 14:55, αεροσκάφος F-4E Phantom II της 338 Μοίρας της 117 Πτέρυγας Μάχης, το οποίο συμμετείχε στο Airshow «Athens Flying Week 2026», κατέπεσε 3 ναυτικά μίλια νοτιοανατολικά της 114 Πτέρυγας Μάχης, με συνέπεια τον θανάσιμο τραυματισμό των δύο μελών του πληρώματος, Επισμηναγού (Ι) Ιωάννη Μπλέσια, 40 ετών, και Σμηναγού (Ι) Δημητρίου Πέτρου, 37 ετών.

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Σμηναγός (Ι) Δημήτρης Πέτρου

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Επισμηναγός (Ι) Ιωάννης Μπλέσιας

Τα αίτια του δυστυχήματος διερευνώνται από αρμόδια επιτροπή της Πολεμικής Αεροπορίας. διερευνώνται από αρμόδια επιτροπή της Πολεμικής Αεροπορίας.

Με καταγωγή από τα Πράμαντα Τζουμέρκων

Η είδηση του θανάτου του Δημήτριου Πέτρου βύθισε στο πένθος τα Πράμαντα, απ’ όπου καταγόταν ο 37χρονος σμηναγός. Ο δήμαρχος Βορείων Τζουμέρκων, Νίκος Βαΐτσης, τον αποχαιρέτησε με μια συγκινητική ανάρτηση: «Δημήτρη μου… Όλοι οι Πραμαντιώτες σήμερα θρηνούμε για τον άδικο χαμό σου!!!»

Η τραγική είδηση έφτασε γρήγορα στα Πράμαντα Τζουμέρκων στο χωριό της μητέρας του άτυχου σμηναγού, που επισκεπτόταν πάντα από μικρό παιδί και όπου έχει φίλους αλλά και την υπερήλικη γιαγιά του.

Ο δήμαρχος Β.Τζουμέρκων συγκλονισμένος μίλησε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ «Όταν επρόκειτο να πετάξει πάνω από τα Πράμαντα τηλεφωνούσε στην υπερήλικη γιαγιά του την κυρα- Σταθουλα, της έλεγε ποια ώρα να βγει έξω από το σπίτι για να τον δει, να την χαιρετήσει από τον ουρανό…».

Σε σοκ βρίσκεται ο κόσμος και στο χωριό του πατέρα του το Πολυστάφυλο Πρέβεζας. Ο πρόεδρος της Κοινότητας Κωνσταντίνος Καραβίδας, μιλάει για θρήνο σε όλη την περιοχή. «Ήταν ένας άγγελος…, όσο ζούσαν οι παππούδες, ερχόταν συνέχεια, το αγαπούσε το χωριό. Ειναι μία αγαπητή οικογένεια. Ο πατέρας συνταξιούχος αστυνομικός και η μητέρα συνταξιούχος καθηγήτρια. Έχει και μία αδελφή…» λέει ο πρόεδρος και αποκαλύπτει ακόμη μια θλιβερή πτυχή της τραγωδίας. Ο ήρωας σμηναγός, το επόμενο Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου, στον Κατσικά Ιωαννίνων όπου ζουν οι γονείς του, επρόκειτο να βαπτίσει την 5 μηνών κορούλα του. Η μοίρα, όμως, είχε άλλα σχέδια.

Η στιγμή της συντριβής του F-4

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