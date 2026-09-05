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ΕΛΛΑΔΑ

Τανάγρα: Η στιγμή της πτώσης του Phantom στο Athens Flying Week (βίντεο)

Πτώση φάντομ
clock 15:44 | 05/09/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Το φως της δημοσιότητας έχει δει βίντεο από την στιγμή της πτώσης μαχητικού αεροσκάφους τύπου F-4 Phantom, της Πολεμικής Αεροπορίας που σημειώθηκε σήμερα (5/9) το μεσημέρι. 

Τι συνέβη 

Πτώση μαχητικού αεροσκάφους τύπου F-4 Phantom, της Πολεμικής Αεροπορίας σημειώθηκε πριν από λίγη ώρα κατά τη διάρκεια της αεροπορικής επίδειξης Athens Flying Week 2026 που πραγματοποιείται στην αεροπορική βάση της Τανάγρας.

Σύμφωνα με πληροφορίες, σε εξέλιξη βρίσκονται οι διαδικασίες διάσωσης όπως επίσης οι προβλεπόμενες διαδικασίες έρευνας και διερεύνησης του περιστατικού.

Λόγω της πτώσης του μαχητικού αεροσκάφους στο Athens Flying Week, ο υπουργός Εθνικής 'Αμυνας Νίκος Δένδιας διακόπτει το πρόγραμμά του στην 90ή ΔΕΘ και επιστρέφει στην Αθήνα.

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Πτώση ταναγρα
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