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Δήμαρχος Σητείας: Στα δικαστήρια για τη ραδιοφωνική συνέντευξη Παπανικολάου

γιώργος ζερβάκης δήμαρχος σητείας
clock 15:32 | 05/09/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Σε τροχιά δικαστικής σύγκρουσης εισέρχεται η πολιτική και κοινωνική ζωή της Σητείας, μετά τη δημόσια τοποθέτηση του κ. Εμμανουήλ Παπανικολάου κατά τη διάρκεια ραδιοφωνικής εκπομπής.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του γραφείου Τύπου του δήμου Σητείας, ο Δήμαρχος Σητείας αναμένεται να καταθέσει άμεσα μήνυση για συκοφαντική δυσφήμιση, αντιδρώντας σε χαρακτηρισμούς που κρίθηκαν ως άκρως προσβλητικοί για τον ίδιο και την οικογένειά του.

Το επεισόδιο, το οποίο έλαβε χώρα στον «αέρα» τοπικού ραδιοφωνικού σταθμού, προκάλεσε έντονες αντιδράσεις.

Κατά τη διάρκεια της συνέντευξής του - σύμφωνα με την ανακοίνωση - ο κ. Παπανικολάου εξαπέλυσε βαρείς και αήθεις χαρακτηρισμούς, στοχεύοντας όχι μόνο την πολιτική ιδιότητα του Δημάρχου, αλλά και το προσωπικό και οικογενειακό του περιβάλλον.

Η ανακοίνωση καταλήγει πως το συνολικό χρηματικό ποσό που θα επιδικαστεί από το δικαστήριο ως αποζημίωση, πρόκειται να διατεθεί εξ ολοκλήρου για τη στήριξη κοινωφελών σκοπών και δομών της περιοχής.

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