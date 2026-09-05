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ΚΡΗΤΗ

Κρήτη: «Είμαστε λογιστές» έλεγαν στα θύματά τους και άρπαζαν κοσμήματα

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clock 13:52 | 05/09/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Πάνω από 30.000 ευρώ σε χρήματα, κοσμήματα και χρυσές λίρες κατάφεραν να αποσπάσουν από τα θύματά τους μέλη εγκληματικής ομάδας που εξαρθρώθηκε από την Αστυνομία στο Ρέθυμνο. Η ομάδα φέρεται να είχε συγκεκριμένους ρόλους και χρησιμοποιούσε ως βασικό πρόσχημα τον λογιστή.

Τα μέλη της τηλεφωνούσαν κυρίως σε ηλικιωμένες γυναίκες και, με διάφορες δικαιολογίες, τις έπειθαν να συγκεντρώσουν χρήματα και τιμαλφή και να τα αφήσουν έξω από τα σπίτια τους, απ’ όπου στη συνέχεια τα παραλάμβαναν οι λεγόμενοι «εισπράκτορες».

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Μέχρι στιγμής έχουν εξιχνιαστεί τρεις περιπτώσεις στους Δήμους Ρεθύμνου, Ανωγείων και Χερσονήσου. Για την υπόθεση συνελήφθησαν δύο άνδρες, ηλικίας 22 και 49 ετών.

Οι αστυνομικοί κατάφεραν να εντοπίσουν το όχημα που χρησιμοποιούσαν οι δράστες και να φτάσουν στα ίχνη τους. Στην κατοχή των δύο συλληφθέντων βρέθηκαν κοσμήματα αξίας περίπου 12.000 ευρώ, τα οποία είχαν αποσπάσει νωρίτερα από ανήλικη με την ίδια μέθοδο και αποδόθηκαν στην οικογένειά της.

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Παράλληλα, σε δεύτερο όχημα που φέρεται να ανήκει στον 49χρονο, οι αστυνομικοί εντόπισαν κρυμμένα τα κοσμήματα που είχαν αφαιρεθεί από δύο ακόμη γυναίκες. Και αυτά επιστράφηκαν στις παθούσες.

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