Άννα Βίσση: Αυτός είναι ο special guest που θα ανοίξει τη συναυλία της

Στις 26 Σεπτεμβρίου είναι η μεγάλη συναυλία της Άννας Βίσση στο ΟΑΚΑ. Η ίδια μέσα από ανάρτησή της ανακοίνωσε πως ο καλλιτέχνης που θα αναλάβει να ανοίξει τη συναυλία της δεν είναι άλλος από τον ARGY, έναν Έλληνα DJ και παραγωγό που τα τελευταία χρόνια έχει καταφέρει να δημιουργήσει ένα εντυπωσιακό διεθνές αποτύπωμα στην ηλεκτρονική μουσική.

Οι δυο τους έχουν ήδη συναντηθεί δημιουργικά μέσα στο 2026, παρουσιάζοντας την πρώτη μουσική συνεργασία τους, το «Όλο Πιο Πάνω», που κυκλοφόρησε στις 24 Ιουλίου.

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