Θέουτα: Μετανάστες κατηγορούνται ότι σκότωσαν μωρό δελφίνι και το σήκωσαν «σαν τρόπαιο» (βίντεο)

Μετανάστες σε παραλία της Θέουτα σήκωσαν ένα δελφινάκι πάνω από τα κεφάλια τους. Νωρίτερα, φέρονται να το χτύπησαν στο κεφάλι με ένα ξύλο.

Οι εικόνες καταγράφηκαν σε βίντεο, ενώ σύμφωνα με δημοσιεύματα οι κάτοικοι, εξοργισμένοι, διαπληκτίστηκαν με τους Βορειοαφρικανούς, καθώς εκείνοι είχαν περικυκλώσει το μικρό θηλαστικό και το σήκωναν στον αέρα. Ένας μάλιστα, τους προειδοποίησε ότι είναι παράνομο να το αγγίζουν και να το «φάνε».

Το βίντεο με τους μετανάστες να περιφέρουν το δελφίνι

Σύμφωνα με την τοπική εφημερίδα El Faro de Ceuta, το μικρό δελφίνι κολυμπούσε κοντά στην ακτή, όταν φέρεται να το τράβηξαν έξω από το νερό και ένας από τους άνδρες της ομάδας να το χτύπησε στο κεφάλι με ένα ξύλο. Το περιστατικό φέρεται να είδε εργαζόμενος της εταιρείας καθαρισμού Ecoservicios, ο οποίος παρενέβη, προειδοποιώντας τους να μην χτυπούν ή αγγίζουν το ζώο και να καλέσουν την αρμόδια υπηρεσία.

🇪🇸 African migrants in Ceuta hunted down a dolphin







Its further fate remains unknown, but there is little reason to hope for the best.







Via @wallstwolverine pic.twitter.com/2RxDtewgPf — Visegrád 24 (@visegrad24) September 3, 2026

Στο βίντεο ακούγεται ένας Ισπανός που προσπάθησε να παρέμβει να φωνάζει προς την ομάδα ότι αυτό που είχαν πιάσει ήταν δελφίνι και ότι δεν επιτρεπόταν να το αγγίζουν. Την ίδια στιγμή, δύο άνδρες σήκωσαν το μικρό ζώο πάνω από τα κεφάλια τους, ενώ άλλοι που βρίσκονταν πίσω τους φέρονται να γελούσαν και να τους ενθάρρυναν. Αν και δεν ήταν σαφές ποιες ήταν οι προθέσεις τους, ο άντρας τούς είπε ότι είναι δελφίνι και ότι δεν μπορούσαν να το φάνε. Οι μετανάστες φέρεται να του έδειξαν ότι το ζώο ήταν νεκρό, με έναν από αυτούς να κάνει με μια κίνηση με το χέρι σαν κόβει λαιμό. Ωστόσο, ένας από τους άνδρες φάνηκε να επιχειρεί να επιστρέψει το δελφίνι στο νερό, παρά την κατάστασή του. Ο Ισπανός αποχώρησε εξοργισμένος από την παραλία. «Να το, λοιπόν: σκότωσαν ένα προστατευόμενο είδος και, μάλιστα, ένα μωρό δελφίνι», είπε αφού υποστήριξε ότι το θαλάσσιο θηλαστικό είχε αίμα στο κεφάλι.

Αργότερα, μια ομάδα νεαρών μεταναστών καταγράφηκε να μεταφέρει το ζώο πίσω από τους κυματοθραύστες της παραλίας.

Εκστρατεία για να ταυτοποιηθούν οι εμπλεκόμενοι

Το βίντεο από το περιστατικό έχει προκαλέσει πλέον διαδικτυακή εκστρατεία συλλογής υπογραφών, με αίτημα να ταυτοποιηθούν οι υπεύθυνοι και να οδηγηθούν ενώπιον της Δικαιοσύνης. Οι εμπλεκόμενοι θεωρείται ότι ανήκαν στους περίπου 72.500 μετανάστες που κολύμπησαν προς τον ισπανικό θύλακα στα τέλη του περασμένου μήνα, με χιλιάδες ακόμα να παραμένουν στη Θέουτα.

Η Νάντια Γκαρσία Γκόμες, η οποία ξεκίνησε τη διαδικτυακή εκστρατεία, σε ανάρτηση την οποία συνόδευε με φωτογραφία ενός άνδρα που κρατά το δελφίνι, ανέφερε ότι το περιστατικό σημειώθηκε στις 2 Σεπτεμβρίου όταν ένα αποπροσανατολισμένο μικρό δελφίνι, που κολυμπούσε κοντά στην ακτή της παραλίας Τραμπολίν, «τραβήχτηκε βίαια από το νερό».

Όπως υποστήριξε, αυτόπτες μάρτυρες και τοπικά μέσα ανέφεραν ότι το ζώο αντιμετωπίστηκε «σαν αντικείμενο» και χτυπήθηκε βίαια στο κεφάλι με ξύλο, με αποτέλεσμα να πεθάνει. Η ίδια χαρακτήρισε σοκαριστικές τις εικόνες που κυκλοφόρησαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, υποστηρίζοντας ότι δείχνουν τους υπεύθυνους να κρατούν το άψυχο σώμα του δελφινιού «σαν να ήταν τρόπαιο». Τόνισε επίσης ότι τα δελφίνια αποτελούν αυστηρά προστατευόμενο είδος βάσει της ισπανικής και ευρωπαϊκής νομοθεσίας και ότι η κακομεταχείρισή τους συνιστά σοβαρό ποινικό αδίκημα.

«Αυτή η πράξη ακραίας και αδικαιολόγητης σκληρότητας δεν μπορεί να μείνει ατιμώρητη», αναφέρει και απευθυνόμενη στις αρμόδιες Αρχές τονίζει ότι πρέπει «να δράσουν άμεσα και κατεπειγόντως».

Ζήτησε επίσης να αξιοποιηθούν όλα τα απαραίτητα μέσα για την επίσημη ταυτοποίηση των εμπλεκομένων και να επιβληθούν οι προβλεπόμενες αυστηρότερες ποινές για κακοποίηση ζώου που οδήγησε στον θάνατό του.

Η περιοχή είχε μετατραπεί σε πρόχειρο καταυλισμό μετά τη μαζική παραβίαση των συνόρων τον περασμένο μήνα. Σύμφωνα με την Daily mail, δεν έχει γίνει γνωστό τι απέγινε το δελφίνι.

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