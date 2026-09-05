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ΚΡΗΤΗ

Αεροδρόμιο Ηρακλείου: Στα ύψη η τουριστική κίνηση - Νέα άνοδος στις αφίξεις

αεροπλάνο (φωτογραφία από create.vista.com)
clock 08:34 | 05/09/2026
writer icon Επιμέλεια: Γιώργος Ι. Παπαδάκης
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Αύξηση 4,5% στην επιβατική κίνηση καταγράφει το αεροδρόμιο Ηρακλείου στο οκτάμηνο του 2026, με περισσότερους από 7,28 εκατομμύρια επιβάτες να έχουν διακινηθεί από την αρχή της χρονιάς έως και το τέλος Αυγούστου. 

Ιδιαίτερα θετική είναι η εικόνα στις διεθνείς αφίξεις, που ξεπέρασαν τα 3 εκατομμύρια, σημειώνοντας αύξηση 5% σε σχέση με πέρυσι. Ανοδικά κινήθηκαν και οι αφίξεις εσωτερικού, ενώ συνολικά οι πτήσεις στο αεροδρόμιο αυξήθηκαν κατά 5,4%.Θετικός ήταν και ο Αύγουστος, με τις διεθνείς αφίξεις να αυξάνονται κατά 3,5% και τις αφίξεις εσωτερικού κατά 7,2%.

Η Γερμανία παραμένει με διαφορά η μεγαλύτερη αγορά για το Ηράκλειο, ακολουθούμενη από το Ηνωμένο Βασίλειο, ενώ σημαντική είναι η παρουσία και της Γαλλίας, του Ισραήλ και της Πολωνίας.

Η τουριστική κίνηση συνεχίζεται δυναμικά και τον Σεπτέμβριο, με το ενδιαφέρον πλέον να στρέφεται στη λεγόμενη «ουρά» της σεζόν και στο αν η ανοδική πορεία θα διατηρηθεί και τους επόμενους μήνες.

Τα μέχρι τώρα στοιχεία, πάντως, δείχνουν ότι το «Νίκος Καζαντζάκης» κινείται φέτος σε υψηλότερα επίπεδα από το 2025.

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