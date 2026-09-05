Αεροδρόμιο Ηρακλείου: Στα ύψη η τουριστική κίνηση - Νέα άνοδος στις αφίξεις

Αύξηση 4,5% στην επιβατική κίνηση καταγράφει το αεροδρόμιο Ηρακλείου στο οκτάμηνο του 2026, με περισσότερους από 7,28 εκατομμύρια επιβάτες να έχουν διακινηθεί από την αρχή της χρονιάς έως και το τέλος Αυγούστου.

Ιδιαίτερα θετική είναι η εικόνα στις διεθνείς αφίξεις, που ξεπέρασαν τα 3 εκατομμύρια, σημειώνοντας αύξηση 5% σε σχέση με πέρυσι. Ανοδικά κινήθηκαν και οι αφίξεις εσωτερικού, ενώ συνολικά οι πτήσεις στο αεροδρόμιο αυξήθηκαν κατά 5,4%.Θετικός ήταν και ο Αύγουστος, με τις διεθνείς αφίξεις να αυξάνονται κατά 3,5% και τις αφίξεις εσωτερικού κατά 7,2%.

Η Γερμανία παραμένει με διαφορά η μεγαλύτερη αγορά για το Ηράκλειο, ακολουθούμενη από το Ηνωμένο Βασίλειο, ενώ σημαντική είναι η παρουσία και της Γαλλίας, του Ισραήλ και της Πολωνίας.

Η τουριστική κίνηση συνεχίζεται δυναμικά και τον Σεπτέμβριο, με το ενδιαφέρον πλέον να στρέφεται στη λεγόμενη «ουρά» της σεζόν και στο αν η ανοδική πορεία θα διατηρηθεί και τους επόμενους μήνες.

Τα μέχρι τώρα στοιχεία, πάντως, δείχνουν ότι το «Νίκος Καζαντζάκης» κινείται φέτος σε υψηλότερα επίπεδα από το 2025.

Διαβάστε επίσης:

Αθάνατοι ή Θεατρικός Σταθμός; Η νέα πρόταση για τη δομή μεταναστών

Πέτρος Ζερβάκης: Από το "τιμόνι" της Τροχαίας, Διευθυντής στην Ασφάλεια Αγίου Νικολάου

Τραγωδία στις Γούβες: Στον 71χρονο αγνοούμενο σέρφερ ανήκει η σορός που εντοπίστηκε