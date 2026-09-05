ΒΟΑΚ: Ποιο τμήμα θα μένει κλειστό για έξι μέρες από το πρωί έως το απόγευμα

Προσωρινή διακοπή της κυκλοφορίας στον υφιστάμενο ΒΟΑΚ, στην περιοχή της γέφυρας Ξηροποτάμου, προγραμματίζεται από τη Δευτέρα 7 έως και το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου, λόγω εργασιών απομάκρυνσης επισφαλών βραχωδών όγκων.

Σύμφωνα με την κατασκευάστρια εταιρία, οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα εφαρμόζονται καθημερινά από τις 9 το πρωί έως τις 5 το απόγευμα, εξαιτίας έκτακτων γεωτεχνικών συνθηκών στο σημείο των εργασιών.

Για τα μικρά οχήματα και τα λεωφορεία από Νεάπολη προς Άγιο Νικόλαο, η κίνηση θα γίνεται μέσω της Παλαιάς Εθνικής Οδού, των Λακωνίων και του κόμβου Κριτσάς, ενώ στο αντίθετο ρεύμα, από Άγιο Νικόλαο προς Νεάπολη, τα οχήματα θα κινούνται αποκλειστικά μέσω της Παλαιάς Εθνικής Οδού .

Για τα βαρέα οχήματα δεν προβλέπεται εκτροπή, καθώς θα συνεχίσουν να κινούνται στον υφιστάμενο ΒΟΑΚ, με τον δρόμο να ανοίγει κατά διαστήματα μέσα στην ημέρα, ανάλογα με την εξέλιξη των εργασιών.

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