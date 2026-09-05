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ΚΡΗΤΗ

ΠΑΓΝΗ: Κοριτσάκι με λεπτοσπείρωση νοσηλεύτηκε στη ΜΕΘ

ΠΑΓΝΗ
clock 07:47 | 05/09/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Σοβαρή περιπέτεια με την υγεία της αντιμετωπίζει ένα 11χρονο κορίτσι από τον καταυλισμό των Ρομά στο Ηράκλειο, το οποίο προσβλήθηκε από λεπτοσπείρωση, μια λοίμωξη που μπορεί να προκαλέσει σοβαρές επιπλοκές και συνδέεται κυρίως με την έκθεση σε ούρα μολυσμένων τρωκτικών.

Η ανήλικη χρειάστηκε να νοσηλευτεί για τέσσερις έως πέντε ημέρες στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας Παίδων του ΠΑΓΝΗ, στα τέλη Αυγούστου.

Στη συνέχεια μεταφέρθηκε στην Παιδιατρική Κλινική, όπου εξακολουθεί να νοσηλεύεται.

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Κορίτσι Λεπτοσπείρωση Παγνη
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