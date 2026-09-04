Μπούσης–Καλοκαιρινός: Συνάντηση για το νέο γήπεδο του ΟΦΗ

Στο Ηράκλειο βρίσκεται ο Μιχάλης Μπούσης, με το ενδιαφέρον να επικεντρώνεται στις επαφές που θα έχει για το μεγάλο σχέδιο κατασκευής του νέου γηπέδου του ΟΦΗ.

Ο ισχυρός άνδρας της ΠΑΕ ΟΦΗ αναμένεται να συναντηθεί άμεσα με τον δήμαρχο Ηρακλείου Αλέξη Καλοκαιρινό, σε μια κρίσιμη επαφή για την πορεία της υπόθεσης και κυρίως για την έκταση που έχει προταθεί από τη δημοτική αρχή στην περιοχή Κορώνη Μαγαρά.

Η συγκεκριμένη περιοχή έχει μπει στο επίκεντρο του σχεδιασμού για το νέο «σπίτι» του ΟΦΗ. Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, πρόκειται για έκταση περίπου 73 στρεμμάτων, η οποία όμως δεν αποτελεί ενιαία ιδιοκτησία. Ένα τμήμα ανήκει στον Δήμο Ηρακλείου, ενώ άλλα τμήματα απαιτούν διαφορετικές διαδικασίες, μεταξύ των οποίων και απαλλοτριώσεις.





Το όραμα Μπούση για νέο γήπεδο 15.000 θέσεων



Ο Μιχάλης Μπούσης έχει ήδη περιγράψει το όραμά του για ένα σύγχρονο γήπεδο περίπου 15.000 θέσεων, με δυνατότητα μελλοντικής επέκτασης. Δεν θέλει, όπως έχει τονίσει, ένα γήπεδο που θα λειτουργεί μόνο τις ημέρες των αγώνων, αλλά μια εγκατάσταση με εμπορικές χρήσεις, καταστήματα και εστιατόρια, ώστε να αποτελεί σημείο αναφοράς για το Ηράκλειο και την Κρήτη.

Ο ίδιος έχει χαρακτηρίσει την υπόθεση ως προτεραιότητα για την επόμενη ημέρα του ΟΦΗ και έχει δηλώσει χαρακτηριστικά ότι «είμαστε κοντά» στην εξεύρεση της έκτασης.Από την πλευρά του, ο Αλέξης Καλοκαιρινός έχει ανοίξει ξεκάθαρα τη συζήτηση για ένα νέο, σύγχρονο ποδοσφαιρικό γήπεδο στην πόλη, υπογραμμίζοντας ότι ο ΟΦΗ χρειάζεται μια εγκατάσταση με τις απαραίτητες υποδομές και δυνατότητα μελλοντικής ανάπτυξης.







Παράλληλα, έχει τεθεί στο τραπέζι το σενάριο μιας «διπλής ανάπλασης», με τη μεταφορά του ΟΦΗ σε νέο γήπεδο και την αξιοποίηση της σημερινής έδρας, του Γήπεδο «Θεόδωρος Βαρδινογιάννης» στα Καμίνια, προς όφελος της πόλης.



Η συνάντηση που μπορεί να ξεκλειδώσει τις εξελίξεις



Η επικείμενη επαφή Μπούση–Καλοκαιρινού αποκτά ιδιαίτερη σημασία, καθώς πλέον το ζητούμενο δεν είναι μόνο η πολιτική βούληση για την κατασκευή του γηπέδου, αλλά να αποσαφηνιστεί εάν και με ποιον τρόπο μπορεί να προχωρήσει η αξιοποίηση της έκτασης στον Κορώνη Μαγαρά ή εάν επιλεγεί κάποια άλλη δημοτική έκταση καθώς στον ΟΦΗ εξετάζουν και εναλλακτικές λύσεις.

Το επόμενο διάστημα αναμένεται πλέον με ιδιαίτερο ενδιαφέρον, καθώς από τις επαφές των δύο πλευρών θα φανεί αν το σχέδιο για το νέο γήπεδο του ΟΦΗ περνά από το στάδιο του οράματος στο στάδιο του συγκεκριμένου σχεδιασμού.

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