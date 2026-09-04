Οι συνήθειες που μπορούν να μας χαρίσουν 20 χρόνια ζωής

Η υιοθέτηση οκτώ αλλαγών στον τρόπο ζωής, όπως η σωστή διατροφή και ο καλός ύπνος, μπορεί να μας προσθέσει περισσότερα από 20 χρόνια ζωής, σύμφωνα με έρευνα.

Η μελέτη διαπίστωσε ότι οι άνθρωποι ήταν πιθανό να ζήσουν περισσότερο όταν έκαναν ακόμη και μικρές αλλαγές, ακόμη και αν καθυστερούσαν να υιοθετήσουν τις πιο υγιεινές συνήθειες μέχρι τη μέση ηλικία.

“Τα ευρήματα της έρευνάς μας υποδηλώνουν ότι η υιοθέτηση ενός υγιεινού τρόπου ζωής είναι σημαντική τόσο για τη δημόσια υγεία όσο και για την προσωπική ευεξία”, δήλωσε η Xuan-Mai T Nguyen, ειδική επιστήμονας στον τομέα της υγείας, η οποία συμμετείχε στην έρευνα που χρηματοδότησε το Υπουργείο Βετεράνων των ΗΠΑ.

“Όσο νωρίτερα τόσο το καλύτερο, αλλά ακόμη και αν κάνετε μόνο μια μικρή αλλαγή στα 40, 50 ή 60 σας χρόνια, εξακολουθεί να είναι ευεργετική”, πρόσθεσε η γιατρός.

Η έρευνα, που παρουσιάστηκε στο ετήσιο συνέδριο της Αμερικανικής Εταιρείας Διατροφής στη Βοστώνη, βασίστηκε σε δεδομένα από ερωτηματολόγια και ιατρικά αρχεία που συλλέχθηκαν μεταξύ 2011 και 2019. Τα αρχεία αφορούσαν περισσότερους από 700.000 Αμερικανούς βετεράνους ηλικίας 40 έως 99 ετών, οι οποίοι ήταν εγγεγραμμένοι στο πρόγραμμα “Million Veteran Program” των Υποθέσεων Βετεράνων.

Η Nguyen και οι συνάδελφοί της ανέλυσαν τα δεδομένα για να εντοπίσουν ποιοι παράγοντες του τρόπου ζωής σχετίζονται με μεγαλύτερη διάρκεια ζωής. Τα ιατρικά αρχεία που συλλέχθηκαν για το πρόγραμμα έδειξαν ότι 33.375 συμμετέχοντες πέθαναν κατά τη διάρκεια της περιόδου μελέτης.

Η ομάδα πρόσθεσε ότι, όταν συνδυάζονται, οι παράγοντες του τρόπου ζωής θα μπορούσαν να έχουν σημαντικό αντίκτυπο στο προσδόκιμο ζωής, αυξάνοντας τη διάρκεια ζωής ενός ατόμου κατά δεκαετίες.

“Οι άνδρες και οι γυναίκες που υιοθέτησαν οκτώ θεραπευτικούς παράγοντες τρόπου ζωής θα μπορούσαν να κερδίσουν 23,7 ή 22,6 χρόνια προσδόκιμου ζωής, αντίστοιχα, στην ηλικία των 40 ετών σε σύγκριση με εκείνους που δεν υιοθέτησαν παράγοντες τρόπου ζωής”, γράφουν οι συγγραφείς.

Οι οκτώ συνήθειες, οι οποίες παρατίθενται κατά σειρά, ξεκινώντας από τη μεγαλύτερη επίδραση στη διάρκεια ζωής, είναι οι εκής:

1. Η άθληση

2. Η αποφυγή οπιοειδών

3. Η αποχή από το κάπνισμα

4. Η διαχείριση του άγχους

5. Η τήρηση ενός προγράμματος υγιεινής διατροφής

6. Η αποχή από το αλκοόλ (τουλάχιστον σε υπερβολική ποσότητα)

7. Ο καλός ύπνος

8. Η διατήρηση θετικών κοινωνικών σχέσεων

Πηγή: govastileto.gr

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