Hράκλειο: Τα θέματα της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου τη Δευτέρα 2/11

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Την Δευτέρα 2 Νοεμβρίου στις 15:00 θα συνεδριάσει στο Δημοτικό Κατάστημα Ηρακλείου (αίθουσα Ελευθερίου Βενιζέλου, Λότζια) το Δημοτικό Συμβούλιο Ηρακλείου.

Εδώ τα θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1. Έγκριση καταβολής αποζημίωσης σε δύο δόσεις, για ρυμοτομούμενο τμήμα ιδιοκτησίας, στο Ο. Τ. 2241 της Περιοχής Πράξης Εφαρμογής «Θέρισσος - Δειλινά - Κορώνι» του Δήμου Ηρακλείου, μετά τη με αρ. 44/2025 Απόφαση Τριμελούς Εφετείου Ανατολικής Κρήτης» (απόφαση 732/2026 Δημοτικής Επιτροπής).

2. Κύρωση τμήματος ανώνυμης οδού ως κοινόχρηστου χώρου στον οικισμό «Κάμπος Αγίου Σύλλα» του Δήμου Ηρακλείου» (απόφαση 733/2026 Δημοτικής Επιτροπής).

3. Αναμόρφωση Προϋπολογισμού έτους 2026 σύμφωνα με το αίτημα της Διεύθυνσης Κοινωνικής Ανάπτυξης.

4. Αναμόρφωση Προϋπολογισμού έτους 2026 σύμφωνα με τα αιτήματα του Τμήματος Ηλεκτροφωτισμού & Σήμανσης, της Διεύθυνσης Συντήρησης και Αυτεπιστασίας, του Τμήματος Διαχείρισης & Συντήρησης Οχημάτων, του Τμήματος Μελετών & Συντήρησης Πρασίνου.

5. Καθορισμός ύψους διδάκτρων Ωδείου Δήμου Ηρακλείου για το σχολικό έτος 2026-2027.

6. Έγκριση παραχώρησης για χρήση δύο αυτοσυμπιεζόμενων κλειστών containers στον ανάδοχο της υπηρεσίας μεταφοράς των σύμμεικτων απορριμμάτων από το ΣΜΑ στο ΧΥΤΑ πέρα Γαλήνων.

7. Χορήγηση έγκρισης άδειας εκσκαφής στην Εταιρεία ΔΕΗ ΟΠΤΙΚΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΜΟΝ. Α.Ε. (FIBERGRID) στα πλαίσια του έργου «FTTH HERAKLEION 2_version11».

8. Χορήγηση τρίτης παράτασης των προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων επί των οδών Μιχελινάκη, Μιχαήλ Κουρμούλη, Αγίας Ειρήνης Χρυσοβαλάντου, και Ούλαφ Πάλμε, για την υλοποίηση του Έργου «Ύδρευση Ηρακλείου και Αγίου Νικολάου από το Φράγμα Αποσελέμη – Επέκταση Υδραγωγείου προς Δεξαμενές Δ1 και Δ3 Ηρακλείου» του ΟΑΚ ΑΕ που είχαν εγκριθεί με την υπ. αριθμ. 108 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου.

9. Μεταφορά Ατομικής θέσης στάθμευσης Α.Μ.Ε.Α. από την οδό Ολυμπίας αρ.7, στην οδό Μυκηνών αρ.3, στις Μεσαμπελιές, προς εξυπηρέτηση του κου Κορνελάκη Λάζαρου- Παντελεήμωνα.

10. Παραχώρηση Ατομικής θέσης στάθμευσης ΑΜΕΑ επί της οδού Γερασίμου Παρδάλη αρ.1, στο Κέντρο, προς εξυπηρέτηση της κας Κοκκινίδη Μαρίας.

11. Ανάκληση της Απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου με αριθμό 147/19-5-2026 και λήψη νέας απόφασης για διενέργεια πλειοδοτικής δημοπρασίας Εκμίσθωσης Καταστήματος στην οδό 1866 αρ. 74.

12. Συνέχιση μίσθωσης ακινήτου, που χρησιμοποιείται για τη στέγαση του Δημοτικού Κοινωνικού Ιατρείου του Δήμου Ηρακλείου με νέα ιδιοκτήτρια.

13. Ανάκληση της Απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου με αριθμό 125/2026 και λήψη νέας απόφασης για διενέργεια δημοπρασίας μίσθωσης ακινήτου για τη στέγαση των υπηρεσιών της Διεύθυνσης Κοινωνικής Ανάπτυξης του Δήμου Ηρακλείου.

14. Ανάκληση της με αριθμό 33/2026 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου Ηρακλείου και λήψη νέας απόφασης για έγκριση διενέργειας δημοπρασίας μίσθωσης ακινήτου για να χρησιμοποιηθεί ως αύλειος χώρος των συστεγαζόμενων 20ου & 56ου δημοτικών σχολείων Ηρακλείου.

15. Υποβολή απολογιστικών στοιχείων Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δ. Ηρακλείου για το διάστημα 01/01/2026 έως 31/07/2026 λόγω της αυτοδίκαιης κατάργησης του Νομικού Προσώπου στις 31/07/2026 σύμφωνα με το άρθρο 34 του Ν.5270/2026.

16. Υποβολή απολογιστικών στοιχείων Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δ. Ηρακλείου για το διάστημα 01/01/2026 έως 31/7/2026 λόγω της αυτοδίκαιης κατάργησης του Νομικού Προσώπου στις 31/7/2026 σύμφωνα με το άρθρο 34 του Ν.5270/2026.

17. Aποδοχή αιτήματος της μισθώτριας του κυλικείου του σχολικού συγκροτήματος 5ου Λυκείου – 4ου ΕΠΑΛ Ηρακλείου περί ακύρωσης της παράτασης των δύο ετών της σύμβασης μίσθωσης.

18. Αίτηση μισθώτριας κυλικείου σχολικού συγκροτήματος 8ου Γυμνασίου – 7ου Λυκείου Ηρακλείου για μείωση του μισθώματος μέσω της Επιτροπής Διακανονισμού Εμπορικών Μισθώσεων.

19. Έγκριση του αρ. 28/27-10-2026 Πρακτικού της Επιτροπής του άρθρου 433 του

Ν.5314/2026.

20. Εφαρμογή άρθρου 513 Ν. 5314/2026 περί διευκολύνσεων οφειλετών.

Εδώ τα θέματα προς ενημέρωση και συζήτηση:

− Εξέταση του με αριθμ. πρωτ. 96.211/24-9-2026 εγγράφου της δημοτικής παράταξης «ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΓΙΑ ΣΕΝΑ» με θέμα «ΔΕΠΑΝΑΛ Α.Ε. - Ετήσια Οικονομική Έκθεση 2025 & Απολογισμός Καλλιτεχνικής Περιόδου 2025-2026».

− Εξέταση του με αρ. πρωτ. 107.314/21-10-2026 εγγράφου του κ. Καραμαλάκη Μιχαήλ, επικεφαλής της δημοτικής παράταξης «ΗΡΑΚΛΕΙΟ Η ΠΟΛΗ ΜΑΣ» με θέμα «Παιδεία: οι φοιτητές της πόλης μας – στέγη, συνθήκες διαβίωσης και ασφαλής μετακίνηση προς τα Πανεπιστήμια».

− Εξέταση του με αρ. πρωτ. 108.708/26-10-2026 εγγράφου του κ.Καλομοίρη Νικολάου, δημοτικού συμβούλου της παράταξης «ΗΡΑΚΛΕΙΟ Η ΠΟΛΗ ΜΑΣ» με θέμα «Καθυστερήσεις στην καταβολή της μισθοδοσίας των σχολικών καθαριστριών –Πότε θα καταβληθούν τα δεδουλευμένα τους;».

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