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Κρήτη - μεταναστευτικό: Εκατοντάδες αφίξεις μέσα σε λίγες ώρες - Ασφυκτική πίεση δέχεται το νησί

Καλοί Λιμένες - Μετανάστες
clock 13:30 | 01/11/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Ασφυκτικές είναι πλέον οι πιέσεις που δέχεται η Κρήτη όσον αφορά το μεταναστευτικό, με τις αφίξεις λέμβων ή τις επιχειρήσεις διάσωσης να διαδέχονται η μία την άλλη.

Ενδεικτικό είναι ότι από χθες (31/10) το βράδυ μέχρι σήμερα (1/11) το μεσημέρι, έφτασαν συνολικά 430 άτομα, σε διαφορετικά περιστατικά σε Καλούς Λιμένες, Ιεράπετρα και Γαύδο.

Οι τελευταίες αφίξεις αφορούν σε 113 άτομα που εντοπίστηκαν σε Ψιλή Αμμο και Αγία Παρασκευή του Δήμου Φαιστού. Ανάμεσά τους δύο γυναίκες και ένα μωρό παιδί. Ολοι θα μεταφερθούν τις επόμενες ώρες στο παλιό ψυγείο στο λιμάνι του Ηρακλείου.

Όπως έγραψε το ekriti, ειχαν προηγηθεί επιχειρήσεις διάσωσης σε Καλούς Λιμένες, Ιεράπετρα και Γαύδο

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