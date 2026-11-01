Κρήτη - μεταναστευτικό: Η μία μετά την άλλη φτάνουν οι βάρκες στα νότια παράλια

Συνεχείς είναι αφίξεις λέμβων από την Λιβύη στα νότια παράλια της Κρήτης. Μόλις μέσα σε λίγες ώρες, από χθες το βράδυ μέχρι σήμερα τα ξημερώματα της Κυριακής (1/11), συνολικά 317 άτομα έφτασαν ανοιχτά των Καλών Λιμένων, της Ιεράπετρας, και της Γαύδου μέσα σε 6 λέμβους.

Οπως έγραψε το ekriti, δύο λέμβοι με 110 άτομα εντοπίστηκαν αργά το βράδυ του Σαββάτου (31/10), από αεροσκάφος της Frontex στη θαλάσσια περιοχή 58 ναυτικά μίλια νότια- νοτιοανατολικά των Καλών Λιμένων.

Ακολούθησαν άλλα δύο περιστατικά έρευνας και διάσωσης με συνολικά 121 άτομα, ανάμεσά τους 7 γυναίκες και 3 παιδιά, επίσης ανοιχτά των Καλών Λιμένων.

Επίσης νέα άφιξη έγινε λίγες ώρες αργότερα μέ λέμβο στην οποία επέβαιναν 42 άτομα, η οποία εντοπίστηκε ανοιχτά της Ιεράπετρας, κοντά στην παραλία Περιστέρα.

Τέλος 44 αλλοδαποί που επέβαιναν σε λέμβο περισυνελέγησαν από ναυαγοσωστικό σκάφος του Λιμενικού Σώματος, στη θαλάσσια περιοχή τέσσερα ναυτικά μίλια νότια της Γαύδου. Σύμφωνα με το Λιμενικό, τη λέμβο εντόπισε παραπλέον πλοίο υπό γαλλική σημαία, ενώ η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε υπό τον συντονισμό του Ενιαίου Κέντρου Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης (ΕΚΣΕΔ). Οι διασωθέντες μεταφέρθηκαν στο λιμάνι Καραβέ της Γαύδου. Στην περιοχή έπνεαν νοτιοδυτικοί άνεμοι έντασης τεσσάρων έως πέντε μποφόρ.

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