Υπόθεση Βασίλη Μάγγου: Ένοχοι πέντε από τους έξι κατηγορούμενους αστυνομικούς

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Ένοχοι κρίθηκαν από το Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο Καρδίτσας οι πέντε από τους έξι αστυνομικούς για τον θάνατο του 26χρονου Βασίλη Μάγγου το 2020.

Την είδηση έκανε γνωστή ο πατέρας του θύματος, Γιάννης Μάγγος, με ανάρτησή του στο Facebook.

Υπενθυμίζεται ότι, η εισαγγελέας του Μικτού Ορκωτού Δικαστηρίου Καρδίτσας πρότεινε να κηρυχθούν ένοχοι και οι έξι αστυνομικοί που κατηγορούνται για τα βασανιστήρια σε βάρος του Βασίλη Μάγγου στις 14 Ιουνίου 2020. Η εισαγγελική πρόταση έκρινε πως οι κατηγορούμενοι θα έπρεπε να κριθούν ένοχοι για βασανιστήρια τόσο κατά τη μεταφορά του Βασίλη Μάγγου με περιπολικό όσο και εντός της Αστυνομικής Διεύθυνσης.

Το χρονικό της υπόθεσης

Η υπόθεση αφορά τον ξυλοδαρμό του 26χρονου Βασίλη Μάγγου από αστυνομικούς στις 14 Ιουνίου 2020, έξω από το Δικαστικό Μέγαρο Βόλου, κατά τη διάρκεια συγκέντρωσης αλληλεγγύης σε συλληφθέντες διαδηλωτές.

Πιο συγκεκριμένα, εκείνη την ημέρα, ο 26χρονος Βασίλης προσήχθη από αστυνομικές δυνάμεις κατά τη διάρκεια συγκέντρωσης αλληλεγγύης για συλληφθέντες διαδήλωσης της προηγούμενης ημέρας.

Κατά την ακινητοποίησή του στο οδόστρωμα, καθώς και κατά τη μεταφορά και παραμονή του στην Αστυνομική Διεύθυνση Μαγνησίας,υπέστη σωματικές βλάβες. Αφέθηκε ελεύθερος χωρίς να του απαγγελθούν κατηγορίες και στη