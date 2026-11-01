Η εντυπωσιακή «χορογραφία» των φλαμίνγκο με φόντο την κακοκαιρία (βίντεο)

Εκατό και πλέον φλαμίνγκο έκαναν την εμφάνισή τους στον υδροβιότοπο Ναυπλίου – Νέας Κίου στην Αργολίδα. Το γεγονός αυτό είναι εξαιρετικά σπάνιο και μοναδικό για την περιοχή, καθώς η παρουσία τόσο μεγάλου αριθμού φοινικόπτερων μαζί, δεν είναι καθόλου συνηθισμένη για το συγκεκριμένο οικοσύστημα.

Το μοναδικό θέαμα με τα δεκάδες φλαμίνγκο απαθανάτισε ο φακός των «Αργολικών Ειδήσεων», στον υδροβιότοπο στην Αργολίδα, ο οποίος μετατράπηκε σε μία απέραντη ροζ «αγκαλιά».

Το έντονο ροζ χρώμα των ενήλικων πτηνών, το οποίο οφείλεται στις καροτενοειδείς ουσίες που προσλαμβάνουν από τις μικροσκοπικές γαρίδες και τους οργανισμούς των ρηχών νερών, δημιούργησε μια μαγική αντίθεση με το γκρίζο καιρό της κακοκαιρίας που έπληξε την Αργολίδα.

Αν και ο υδροβιότοπος φιλοξενεί συχνά μεταναστευτικά πουλιά, η εμφάνιση ενός τόσο πολυπληθούς και συμπαγούς σμήνους είναι ασυνήθιστη, καθώς τα φλαμίνγκο χρησιμοποιούν την περιοχή κυρίως ως ενδιάμεσο, σύντομο σταθμό για ξεκούραση σε μικρότερες ομάδες.

Αυτή τη φορά, η σφοδρότητα των καιρικών φαινομένων ανάγκασε το μεγάλο αυτό κοπάδι να «καθηλωθεί» ταυτόχρονα στο σημείο, προσφέροντας στους κατοίκους και τους παρατηρητές μια σπάνια ευκαιρία να θαυμάσουν από κοντά τη δύναμη και την ομορφιά της φύσης, καθώς τα πουλιά ανακτούν τις δυνάμεις τους πριν συνεχίσουν το μακρύ μεταναστευτικό τους ταξίδι.

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