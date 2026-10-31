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O Ορφέας Αυγουστίδης μιλά για τη γνωριμία με τη σύζυγό του

αυγουστίδης
clock 21:47 | 31/10/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Ο Ορφέας Αυγουστίδης βρέθηκε καλεσμένος  «Στην αγκαλιά του Φάνη» και αναφέρθηκε στη σύζυγό του, Γιωργία Κρασσά, με την οποιά μετρά τέσσερα χρόνια γάμου και έχουν αποκτήσει δυο παιδιά.

«Έκανα ποδήλατο και περνούσα και από το μαγαζί που δούλευε. Ορθοπεταλιά πάντα, δυναμική, ότι δεν μασάω. Κοντοστέκομαι να δω μήπως βγήκε η αλυσίδα. Κατεβαίνω από το ποδήλατο, ρίχνω ένα χαμόγελο ότι "τώρα εγώ θα βάλω την αλυσίδα με το ένα χέρι" και βάζω την αλυσίδα με μία κίνηση. Της Γεωργίας της έπεσαν τα πράγματα από το χέρι. Ξαναπήγα την άλλη μέρα, της ζήτησα συγγνώμη για τα καμώματά μου. Της λέω "Συγγνώμη που ήρθα χθες και σε κοιτούσα έτσι. Επειδή εγώ δεν ασχολούμαι με τα social, θα μου δώσεις το τηλέφωνό σου;". Κάπως έτσι», είπε με χιούμορ.

Τι είπε για το δεύτερο παιδί του;

 «Το άγχος δεν διπλασιάστηκε. Θα έλεγα ότι μειώθηκε. Είμαστε πολύ πιο "εκεί" με τη Γεωργία. Συνεννοούμαστε περισσότερο, πολύ πιο εύκολα, πολύ πιο γρήγορα. Στην αρχή υπήρχε αυτό το "εσύ πώς;" και να συμφωνήσουμε πώς θα κινηθούμε σε σχέση με τη διαπαιδαγώγηση. Ήταν ένας διάλογος που άνοιγε καθημερινά», επισήμανε, ωστόσο τόνισε πως: «Λείπει το άγχος, αυτό το στρες που κάνει τα πράγματα δύσκολα».

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