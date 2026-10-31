Κρήτη - Επιδοτήσεις: Σε "αναμμένα κάρβουνα" οι ελαιοπαραγωγοί - Πότε θα γίνουν οι πληρωμές

Στον «αέρα» παραμένουν οι πληρωμές της προκαταβολής της Βασικής Ενίσχυσης για τους αγρότες, καθώς δεν πραγματοποιήθηκε η προγραμματισμένη για τις 30 Οκτωβρίου καταβολή στους δικαιούχους που είχαν ενεργοποιήσει έως τις 25 Σεπτεμβρίου. Αυτό δεν αποκλείεται να γίνει μέχρι τη Δευτέρα 2 Νοεμβρίου.

Πάντως φέτος άλλαξαν όλα στις πιστώσεις των επιδοτήσεων που αναµένεται να είναι τρεις, από τις οποίες οι δύο αφορούν προκαταβολές και η τρίτη την εξόφληση. Η πρώτη πληρωµή αφορά 37.000 παραγωγούς που ενεργοποίησαν έως τις 25 Σεπτεμβρίου που θεωρούνταν εύκολες περιπτώσεις, ενώ η επόµενη στα τέλη Νοεµβρίου αναµένεται να έχει να κάνει µε πάνω από 150.000 δικαιούχους, καλύπτοντας έτσι τους µισούς. Οι υπόλοιποι µισοί αγρότες και κτηνοτρόφοι, που δεν έλαβαν καµία προκαταβολή, αναµένεται να πληρωθούν κατευθείαν στην εξόφληση που προγραµµατίζεται για τον ∆εκέµβριο.

Σε αυτή την πρώτη πίστωση, «τυχεροί» στάθηκαν περίπου 37.000 παραγωγοί, οι οποίοι και είχαν οριστικοποιήσει τη δήλωση ΟΣ∆Ε µέχρι τις 25 Σεπτεµβρίου και προχώρησαν σε οποιαδήποτε τροποποίηση µέχρι τις 10 Οκτωβρίου. Σύµφωνα µε τις πληροφορίες, πρόκειται ως επί το πλείστον για µικρούς παραγωγούς, µε λίγα στρέµµατα και κυρίως δενδρώδεις καλλιέργειες, χωρίς προβλήµατα µε ΚΑΕΚ, ΑΤΑΚ και ιδιοκτησιακά, που έχουν λαµβάνειν και µικρά ποσά.

Στην επόµενη φάση, για τις 30 Νοεµβρίου δροµολογείται µία δεύτερη προκαταβολή για όσους παραγωγούς οριστικοποιήσουν τη δήλωση ΟΣ∆Ε µέχρι και τις 10 Noεμβρίου . Μάλιστα, να σηµειωθεί ότι µέχρι και την Πέµπτη 29 Οκτωβρίου οι πλήρως οριστικοποιηµένες δηλώσεις ΟΣ∆Ε σε ολόκληρη τη χώρα βρίσκονται λίγο πάνω από τις 200.000 σε σύνολο περίπου 550.000 αιτήσεων. Αυτό σηµαίνει ότι στην προκαταβολή του Νοεµβρίου αναµένεται να δουν χρήµατα περίπου άλλοι 150.000 µε 200.000 παραγωγοί, µε τα µέχρι ώρας στοιχεία. Από εκεί και πέρα, υπάρχει µια µερίδα αγροτικού κόσµου, ίσως και πάνω από τους µισούς, οι οποίοι αναµένεται να πληρωθούν απευθείας στην εξόφληση, αφού δεν επαρκεί ο χρόνος – σύµφωνα µε τους µελετητές – να ολοκληρώσουν τις απαραίτητες διαδικασίες νωρίτερα, ώστε να προλάβουν το χρονοδιάγραµµα και να περιληφθούν στην επόµενη πίστωση του Νοεµβρίου.

Τροποποιήσεις µέχρι 10 Νοεµβρίου

Ωστόσο, να σηµειωθεί ότι σύµφωνα µε την ανακοίνωση της ΑΑ∆Ε, και όσοι από τους παραγωγούς πληρώθηκαν στην πρώτη προκαταβολή θα µπορούν να προβούν σε τροποποιήσεις µέχρι και τις 10 Νοεµβρίου, που σηµαίνει ότι για όποιες διορθώσεις «περάσουν» θα συµπεριληφθούν ενδεχοµένως και στην επόµενη πληρωµή στα τέλη Νοεµβρίου. Αν δεν βγει ο προγραµµατισµός αυτός πάνε για την εξόφληση του ∆εκεµβρίου.

Στα επόµενα κι µέχρι το τέλος του έτους στο πλάνο των πληρωµών των αρµοδίων συγκαταλέγεται και η προκαταβολή για τα προγράµµατα του έτους 2026 (Σπάνιες Φυλές, Βιολογικά και Κοµφούζιο), αλλά και η εξισωτική ενίσχυση µε προϋπολογισµό 236 εκατ. ευρώ. Μάλιστα, υπενθυµίζεται ότι για τον ∆εκέµβριο 2026, ο προγραµµατισµός της ΑΑ∆Ε ανάφερε ένα συνολικό ποσό της τάξης των 555 εκατ. ευρώ σε 1,156 εκατ. δικαιούχους, που περιλαµβάνει εξόφληση βασικής ενίσχυσης 2026, αναδιανεµητική 2026, γεωργούς νεαρής ηλικίας (Young) 2026 και εξισωτική αποζηµίωση του 2026.

Με το νέο έτος και µέχρι τις 11 Ιανουαρίου 2027 οι παραγωγοί µπορούν να υποβάλουν τροποποιήσεις αιτηµάτων σε επίπεδο αγροτεµαχίου, που αφορούν τα Οικολογικά σχήµατα, µέχρι τις 31 Ιανουαρίου 2027 µπορούν να καταχωρίσουν δικαιολογητικά που θα έχουν εκδοθεί έως 31 ∆εκεµβρίου 2026 και αφορούν τα eco-schemes και τις συνδεδεµένες ενισχύσεις και µέχρι τις 31 Μαρτίου 2027 τροποποιήσεις αιτηµάτων για συνδεδεµένες και οικολογικά σχήµατα. Αυτό σηµαίνει ότι οι πληρωµές των παραπάνω δράσεων πρέπει να υπολογίζονται το νωρίτερο για τον Απρίλιο µε Μάιο, όπως και πέρυσι.

Πάντως παρά την παράταση, ο πρόεδρος του Παγκρήτιου Συλλόγου Γεωπόνων Μελετητών Τεχνολόγων και εκπρόσωπος των ΚΥΔ, Νίκος Κουτεντάκης, μιλώντας στο «Ράδιο Κρήτη» την Παρασκευή, τόνισε, ούτε αυτή η νέα ημερομηνία είναι αρκετή για να προλάβουν οι χιλιάδες παραγωγοί να ενεργοποιήσουν τα δικαιώματά τους, καθώς μέχρι την Παρασκευή ο αριθμός των αιτήσεων σε όλη τη χώρα έφτανε μόλις τις 220.000. Για τον λόγο αυτό, ο κ. Κουτεντάκης κατέθεσε αίτημα για περαιτέρω παράταση της διαδικασίας έως το τέλος του 2026.

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