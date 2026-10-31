Ουκρανία: Επίθεση ρωσικών drones κατά ενεργειακών εγκαταστάσεων – Χωρίς ρεύμα 280.000 οικογένειες

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Στόχος ρωσικών drones έγιναν ενεργειακές εγκαταστάσεις της Ουκρανίας στη διάρκεια της περασμένης νύκτας, προκαλώντας διακοπή ηλεκτροδότησης για 280.000 ουκρανικές οικογένειες στις περιοχές του Κιέβου και του Ντνιπροπετρόφσκ.

«Οι ρωσικές επιθέσεις δημιούργησαν μία δύσκολη κατάσταση με την ηλεκτροδότηση στις περιοχές μας», αναφέρεται σε ανάρτηση του Oυκρανού προέδρου Βολοντίμιρ Ζελένσκι στο Telegram.

«Ο κόσμος βλέπει ότι η Ρωσία βάζει σκοπίμως καθημερινά στο στόχαστρο μη στρατιωτικές υποδομές. Οποιος δεν θέλει να δει αυτήν την ρωσική κλιμάκωση να επεκτείνεται στην Ευρώπη, πρέπει να βοηθήσει την Ουκρανία» πρόσθεσε.

Πλήγμα των Ουκρανών σε ρωσική μονάδα παραγωγής καυσίμων για πυραύλους

⁠Παράλληλα, το στρατιωτικό επιτελείο της Ουκρανίας ανακοίνωσε ότι οι ουκρανικές δυνάμεις έπληξαν μεγάλη ρωσική μονάδα παραγωγής καυσίμων για πυραύλους στην περιοχή του Ροστόφ.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση που αναρτήθηκε στο Telegram, η νυκτερινή επίθεση κατά του Kombinat Kamensky, της ρωσικής κρατικής χημικής και αμυντικής εταιρείας στο Καμένσκ-Σαχτίνσκι, έγινε με ουκρανικά drones και το παράκτιο πυραυλικό σύστημα cruise Neptune.

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