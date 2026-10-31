Premier League: Η Μπράιτον με βασικό τον Κωστούλα «άλωσε» το Έτιχαντ, 1-0 τη Μάντσεστερ Σίτι

Μεγάλη εκτός έδρας νίκη πανηγύρισε η Μπράιτον, η οποία επικράτησε με 1-0 της Μάντσεστερ Σίτι στο Έτιχαντ, προκαλώντας αίσθηση στην Premier League και επιβεβαιώνοντας την εξαιρετική αγωνιστική της κατάσταση.

Η ομάδα του Φάμπιαν Χιούρτσελερ έβαλε δύσκολα στους «Πολίτες» από τα πρώτα λεπτά της αναμέτρησης και κατάφερε να πάρει το προβάδισμα μόλις στο 11ο λεπτό, με τον Γιασίν Αγιάρι να βρίσκει τον δρόμο προς τα δίχτυα και να διαμορφώνει το 0-1.

Η Μπράιτον διατήρησε το προβάδισμά της μέχρι το τελευταίο σφύριγμα, φεύγοντας από μία ιδιαίτερα δύσκολη έδρα με ένα πολύτιμο τρίποντο. Σημαντική ήταν και η παρουσία του Μπάμπη Κωστούλα, ο οποίος βρέθηκε για ακόμη μία φορά στο αρχικό σχήμα της αγγλικής ομάδας.

Με αυτή τη νίκη, οι «Γλάροι» εδραιώνονται στην τρίτη θέση της βαθμολογίας, συνεχίζοντας την εντυπωσιακή τους πορεία στο φετινό πρωτάθλημα και βάζοντας ακόμη μεγαλύτερη πίεση στις ομάδες που βρίσκονται στις πρώτες θέσεις.

Πλέον, το ενδιαφέρον στρέφεται στο μεγάλο ντέρμπι της επόμενης ημέρας ανάμεσα στη Λίβερπουλ και την Άρσεναλ. Οι «Κανονιέρηδες» έχουν την ευκαιρία, με θετικό αποτέλεσμα, να ανέβουν μόνοι στην κορυφή της Premier League, σε μία εξέλιξη που μπορεί να επηρεάσει σημαντικά τις ισορροπίες της βαθμολογίας.

Αναλυτικά τ' αποτελέσματα της 9ης αγωνιστικής, οι σκόρερ και η βαθμολογία της Premier League:





Τσέλσι-Μάντσεστερ Γ. 2-0

(50' Ρότζερς, 63' πεν. Πάλμερ)

Μπόρνμουθ-Λιντς 2-0

(31' Εβανίλσον, 90'+ Αντλί)

Μπρέντφορντ-Νότιγχαμ Φόρεστ 2-0

(30' αυτ. Μιλένκοβιτς, 76' Τιάγκο)

Κόβεντρι-Σάντερλαντ 3-1

(17' Σακαμότο, 37' Αβονίγι, 52' Ρουντόνι-67' Λε Φι)

Χαλ-Ιπσουιτς 2-2

(58' Ιροεγκμπούναμ, 68' Μακ Μπέρνι-22' Φλορεντίνο, 74' Ενσίσο)

Μάντσεστερ Σίτι-Μπράιτον 0-1

(11' Αγιάρι)

Τότεναμ-Κρίσταλ Πάλας 31/10

Αστον Βίλα-Φούλαμ 31/10

Λίβερπουλ-Αρσεναλ 01/11

Νιούκαστλ-Εβερτον 02/11





ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 9 αγώνες)



Μάντσεστερ Σίτι 21



Άρσεναλ 21 -8αγ.



Μπράιτον 19



Τσέλσι 16



Λίβερπουλ 15 -8αγ.



Μπρέντφορντ 14



Μπόρνμουθ 12



Ίπσουιτς 11



Λιντς 11



Νιούκαστλ 11 -8αγ.



Άστον Βίλα 11 -8αγ.



Χαλ 11



Έβερτον 10 -8αγ.



Τότεναμ 9 -8αγ.



Κόβεντρι 9



Φούλαμ 8 -8αγ.



Μάντσεστερ Γ. 7



Κρίσταλ Πάλας 7 -8αγ.



Νότιγχαμ Φόρεστ 6



Σάντερλαντ 5

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