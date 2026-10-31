Αλέξης Καλοκαιρινός: Kήρυξε την έναρξη του 3ου Περιφερειακού Συνεδρίου της Ελληνικής Οδοντιατρικής Ομοσπονδίας

Την έναρξη των εργασιών του 3ου Περιφερειακού Συνεδρίου της Ελληνικής Οδοντιατρικής Ομοσπονδίας και όλων των Οδοντιατρικών Συλλόγων της Κρήτης, κήρυξε ο Δήμαρχος Ηρακλείου Αλέξης Καλοκαιρινός, το απόγευμα της Παρασκευής 30/10. Το διήμερο συνέδριο φιλοξενείται στο Πολιτιστικό Συνεδριακό Κέντρο Ηρακλείου, συγκεντρώνοντας διακεκριμένους πανεπιστημιακούς, εκπροσώπους της Ομοσπονδίας και οδοντιατρικών συλλόγων από όλη τη χώρα.

Ο Αλέξης Καλοκαιρινός καλωσόρισε στο Ηράκλειο τους συνέδρους και εστίασε στην αλματώδη εξέλιξη της οδοντιατρικής επιστήμης, η οποία βρίσκεται πλέον στο σταυροδρόμι της βιοτεχνολογίας, της πληροφορικής, της τεχνητής νοημοσύνης και της επιστήμης των υλικών, προσφέροντας σύγχρονες λύσεις όπως τα εξελιγμένα βιο-υλικά των εμφυτευμάτων. Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε ο Δήμαρχος Ηρακλείου στην κοινωνική διάσταση του λειτουργήματος των οδοντιάτρων, επισημαίνοντας: «Παρόλο που στις μέρες μας ο ευάλωτος ή ο φτωχός άνθρωπος δεν διακρίνεται πλέον εύκολα από την ένδυση ή το παρουσιαστικό του, μπορείς να τον διακρίνεις από την κατάσταση της στοματικής του υγείας. Εκεί φωλιάζει πολλές φορές η κοινωνική διάκριση σήμερα, και εσείς, οι μαχόμενοι οδοντίατροι, την πολεμάτε καθημερινά».

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Ο Αλέξης Καλοκαιρινός εξήρε την ισχυρή παράδοση κοινωνικής προσφοράς του κλάδου, κάνοντας ειδική μνεία στις ανθρωπιστικές αποστολές και στα προγράμματα που υλοποιούνται για τη στήριξη των ευπαθών ομάδων, των νηπίων και των μαθητών δημοτικού. Στο πλαίσιο αυτό, ευχαρίστησε θερμά τα μέλη του Οδοντιατρικού Συλλόγου Ηρακλείου και τον πρόεδρό του Γιάννη Σμπώκο, Εντεταλμένο Σύμβουλο Δημόσιας Υγείας του Δήμου Ηρακλείου, για το σπουδαίο έργο τους στις κοινωνικές δομές του Δήμου. Κλείνοντας, ο Δήμαρχος υπογράμμισε τον ξεχωριστό ρόλο που καλούνται να διαδραματίσουν οι λειτουργοί της υγείας σε μια εποχή όπου απειλούνται οι θεμελιώδεις αξίες του ανθρωπισμού και της δημοκρατίας, εξέφρασε την βεβαιότητά του ότι το εξαιρετικό επιστημονικό προσωπικό της Κρήτης θα συνεχίσει να συνεισφέρει ενεργά και ευχήθηκε κάθε επιτυχία στις εργασίες του συνεδρίου.

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