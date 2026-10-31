Bob Dimitrov: «Η οικογένεια του δεν σταμάτησε ποτέ να αγαπάει τον Γιώργο Μαζωνάκη, η μητέρα του τον έπαιρνε κάθε μέρα τηλέφωνο»

Ο καλός του φίλος Bob Dimitrov, Γιώργου Μαζωνάκη, μίλησε στην εκπομπή της Φαίης Σκορδά και αναφέρθηκε στην αποξένωση με την οικογένειά του αλλά και στις αμφιβολίες που είχε ο τραγουδιστής πριν επισκεφτεί το ιατρείο στην Καρνεάδου.

«Δεν είχα καμία επαφή με τη Βάσω. Δεν χρειαζόταν να έχω καμία επαφή με τη Βάσω. Η Βάσω είναι αδερφή του Γιώργου Μαζωνάκη. That's it. Ο Γιώργος δεν είχε με κανέναν επαφή από την οικογένεια (το τελευταίο διάστημα). Ήταν μόνος. Ήταν πολύ μόνος. Είχα να μιλήσω με τον Γιώργο οκτώ μήνες και πριν πέντε μήνες, όταν μπαίνω στο σπίτι, μου λέει "Να σου πω κάτι; Έχω να μιλήσω σε άνθρωπο επτά μέρες". Δεν το είπε για να τον λυπηθείς. Το είπε για να καταλάβεις πόσο δυνατός είναι. Λέω, για αυτό σε γουστάρω. Είχε ανάγκη από απόλυτη αγάπη και το είχε παράπονο», είπε αρχικά.







Έπειτα πρόσθεσε: «Δεν μιλούσαμε επτά μήνες γιατί εγώ ήμουν στη μέση, μίλαγα με την οικογένεια. Να ξέρετε κάτι, ότι η μάνα του, ο πατέρας του δεν σταματήσανε να ψάχνουν τον Γιώργο. Η μάνα του κάθε μέρα έπαιρνε τηλέφωνο. Του λέω "Γιώργο, η μάνα σου είναι, θα το σηκώσεις". Μου λέει όχι. Του άρεσε που τον αναζητάνε. Ποιος είναι ο λόγος που ο Γιώργος δεν ήθελε να τους μιλήσει; Αυτοί οι άνθρωποι δεν σταμάτησαν ποτέ να τον αγαπάνε. Η Μαρία, παράδειγμα, η αδερφή του, κάθε μέρα με έπαιρνε, γιατί ο Γιώργος τους ακύρωνε. Κάποια στιγμή η μάνα του αρρώστησε. Και όταν μπήκαμε στο σπίτι, λέω "Γιώργο, είναι μεγάλοι άνθρωποι. Πρέπει να τους μιλήσεις". Και έτσι έγινε. Απλά, τον Αύγουστο πέρσι παραφέρθηκε ο Γιώργος και η Μαρία είπε "Τέλος". Χρειαζόταν βοήθεια ο Γιώργος, παιδιά. Σας το λέω. Είχε φτάσει σε σημείο... Έπρεπε να μπει σε ψυχιατρείο. Σας το λέω εγώ. Και σταμάτησε να μου μιλάει ο Γιώργος, γιατί θεωρούσε ότι πήγα και υπέγραψα κι εγώ. Εγώ συμφώνησα, όμως δεν υπέγραψα. Αυτός ήταν ο μόνος τρόπος. Έπρεπε να μπει. Μακάρι να είχε μπει εκεί και να έμενε. Πιστεύω ότι δεν θα είχαμε φτάσει στο σημείο αυτό. Γιατί θα έκανε στις αγωγές του και μετά τα έκανε... Γιατί πάντα πρώτα γίνεται η αγωγή, ξέρεις, στο ψυχιατρείο και μετά κάνεις αποτοξίνωση. Αν το είχε κάνει αυτό και έμενε εκεί...».

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